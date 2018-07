Fomento inicia nuevas expropiaciones para la A-57 a año y medio de concluir el tramo Vilaboa-Marcón

Los propietarios de más de 770 fincas están citados desde ayer para activar más ocupaciones de terrenos - Las previsiones del Ministerio de Fomento apuntan a finalizar el plan actual a finales de 2019 o principios de 2020

Han transcurrido más de dos años y medio de obras desde el inicio efectivo, en enero de 2016, de la ejecución del primer tramo de la autovía A-57 por el monte de A Fracha. A falta de menos de 18 meses para la teórica puesta en servicio de este vial -se estima que podría abrirse a finales de 2019 o primer trimestre de 2020- los propietarios de más de 770 fincas comenzaron ayer a ser objeto de nuevas expropiaciones para este sector de la futura circunvalación.Durante las próximas semanas, hasta el 9 de agosto, deben acudir al proceso de actas previas propietarios de Pontevedra y Vilaboa dentro de un proyecto parcial de modificación de última hora, que no afecta al trazado ni a la fisonomía general de la carretera, pero sí obliga más de 94.000 metros cuadrados, en su mayor parte de ocupación permanente.Se trata en la mayor parte de los casos de propietarios que ya habían sido expropiados en su día, pero donde ahora es necesario ocupar más terreno, ya que en general se trata de ampliar la afección a unas franjas laterales a lo largo de los seis kilómetros en ejecución entre Vilaboa y A Ermida, en Marcón.Todos los propietarios, entre los que figuran administraciones, comunidades de montes y decenas de particulares, ya recibieron notificaciones personales para acudir a los lugares establecidos.En el caso de Pontevedra, la cita es en el Pazo da Cultura desde ayer y hasta el 19 de julio y afecta a los propietarios de unas 370 fincas, que se ven afectadas de modo muy desigual, desde apenas un metro cuadrado hasta más de 1.600 en algunos casos. En Vilaboa son 400 los dueños convocados entre el 30 de julio y el 9 de agosto en el local social de Figueirido. En este caso, el solar de mayor tamaño que se expropia supera los 2.500 metros cuadrados.De los 94.000 metros cuadrados totales objeto de este proceso, unos 81.000 se expropiarán de forma permanente, mientras que 9.200 se ocuparán de manera temporal y otros 3.800 metros están afectados por servidumbres de paso o de vuelo. En general, se trata de ocupar una media de ocho metros para el tronco y tres más para ramales de enlaces y carreteras secundarias, "medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de las mismas, desde la arista exterior de explanación". También se contabilizan tres metros para caminos de servicio y en viaductos, "a ocho metros a partir de la proyección ortogonal del borde de la estructura".Hace poco más de tres meses el Ministerio de Fomento insistía en que este primer tramo de la circunvalación de Pontevedra finalizará el próximo año, tal y como estaba previsto, si bien el avance actual de las obras no permite garantizar un calendario exacto. Adjudicadas a la empresa San José, su presupuesto ronda los cincuenta millones de euros. Tampoco hay fecha alguna para ejecutar los dos tramos aún pendientes, entre A Ermida y Pilarteiros (Xeve) y su posterior prolongación hasta Curro (Barro). Sin esos dos trazados, la circunvalación ahora en obras queda "coja". Los cambios en el Gobierno central, con un nuevo ministro de Fomento desde hace unas semanas pueden provocar aún más retrasos tanto en la ejecución actual como en la tramitación de los sectores aún pendientes.Las previsiones apuntaban a que en el segundo semestre de este año se sometería a información pública el diseño de este vial de alta capacidad que circunvalará la ciudad por el este entre Marcón y Xeve. Se trata de un recorrido que incluye un puente sobre el río Lérez entre esta última parroquia y Bora. En cuanto al tercer tramo, entre Pilarteiros y Barro aún se está pendiente de realizar un nuevo estudio impacto ambiental de la última parte de su recorrido, concretamente el trecho que enlaza la futura autovía con el nudo de la autopista AP-9 y la autovía de O Salnés en Curro.Al respecto, la propuesta inicial del Ministerio de Fomento se encontró con el rechazo no solo de vecinos y Concello de Barro , sino que también fue contestada por la Xunta y la Diputación. Todos ellos apostaban por un recorrido en paralelo a la AP-9 en Curro, que parece haber sido aceptado por Fomento.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/07/10/fomento-inicia-nuevas-expropiaciones-57/1925839.html