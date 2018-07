La comarca suma 40.000 jubilados, más del 21% de su población total, que perciben 33 millones al mes

La capital acapara un tercio de los beneficiarios, con 15.000 -En Cerdedo-Cotobade, A Lama, Cuntis y Campo Lameiro más del 30% del censo cobra una pensión de la Seguridad Social -La lista no incluye otras prestaciones

Por vez primera son 40.000 los vecinos de la comarca que engrosan la lista de jubilados y perciben una pensión de la Seguridad Social. Esta cifra correspondiente a 2017 supone un incremento de más de 350 pensionistas con respecto a la de 2016 y son 1.700 más que hace cinco años, pese a que desde entonces el censo de jubilados ha descendido en seis de los 14 municipios.Aunque los ingresos medios oscilan de forma notable en cada territorio (en Pontevedra y Mar ín se superan los mil euros de media y en A Lama no se llega a los 700) la pensión media en toda la comarca ronda los 825 euros, un 7% más que hace cinco años, lo que supone un gasto del al menos 33 millones de euros al mes. En 2013 se estimaba la media de ingresos en unos 770 euros, lo que suponía algo más de 29,5 millones al mes. En 2016 la cifra de pensionistas de la Seguridad Social en la comarca era de menos de 39.700 personas, con un gasto mensual de 32.100.000 euros.Los 40.000 jubilados que certifica el Instituto Galego de Estatística (IGE) en la comarca en 2017 indican que el 21,2% de toda la población, oficialmente 189.000 personas, está ya jubilada, si bien son muchos los municipios donde se supera ese porcentaje. De hecho, salvo Pontevedra (18%), Poio (19%) y Marín (21%), en todos los demás se rebasa esa barrera y hay casos donde se supera el 30%. Este último es el caso de Cuntis, Cerdedo-Cotobade, A Lama y Campo Lameiro. En Sanxenxo y Caldas se llega al 23% y llega al 24% en Barro, mientras que se pasa del 25% en Portas, Moraña, Ponte Caldelas y Vilaboa.Estas cifras y porcentajes de personas cuyos principales ingresos proceden de alguna prestación son aún mayores, ya que el informe del IGE no incluye perceptores de pensiones no contributivas, rentas de integración social u otras ayudas En todo caso, aunque la comarca en global registra un aumento significativo de pensionistas en el último año, ese crecimiento se concentra en los municipios de Pontevedra, Marín y Poio . También crece el censo de jubilados, aunque en menor medida, en Caldas, Vilaboa, Moraña, A Lama y Barro. En cambio, en Sanxenxo y, sobre todo, en Ponte Caldelas, Portas, Cuntis, Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro cae el número de mayores de 65 años por el descenso de población, el índice de mortalidad y la ausencia de relevo generacional en el interior de la provincia.El municipio de Pontevedra acapara más de un tercio de todos los pensionistas de la Seguridad Social, con 14.933 inscritos en sus listas, por delante de los 5.097 de Marín y los 3.924 de Sanxenxo. Poio aparece en cuarto lugar, con 3.211 jubilados y a continuación aparece Caldas, con 2.261. La relación se completa con Cerdedo-Cotobade (1.865), Vilaboa (1.636), Cuntis (1.486), Ponte Caldelas (1.443), Moraña (1.112), Barro (893), A Lama (788), Portas (749) y Campo Lameiro (592).https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/06/30/comarca-suma-40000-jubilados-21/1920593.html