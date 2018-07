Sanidade agrupa en 23 centros de salud los pediatras de 47 concellos de Pontevedra

Reorganización de la atención pediátrica durante el verano

El Sergas concentra la asistencia infantil ante la imposibilidad de cubrir las vacantes por vacaciones -Tres centros cubrirán, cada uno, las necesidades de cuatro ayuntamientos

Ante la imposibilidad de cubrir las vacantes de pediatría en Galicia por la falta de especialistas, la Consellería de Sanidade implantará este verano una reorganización del servicio que consistirá en agrupar en un número reducido de centros de salud -de referencia- los pediatras disponibles desde los que se dará cobertura sanitaria a los pacientes de los concellos limítrofes. Esto significará que habrá ambulatorios que durante el verano se queden sin este servicio y las familias se tendrán que desplazar, a distancias de unos quince minutos como media, según la Xunta. En el caso de la provincia de Pontevedra , esta reestructuración temporal supondrá que los pediatras distribuidos durante el año en 47 concellos se concentren en 23 centros de salud, desde los que atendrán a la misma población, solo que en otro lugar.Sanidade asegura que de esta forma se garantiza la asistencia infantil durante el verano, sin especificar en qué fecha exacta concluirá la reorganización, ya de que otro modo, con el modelo tradicional, no se podría continuar prestando el servicio al resultar imposible contratar pediatras para cubrir las sustituciones por vacaciones. "En esta especialidad el paro es cero", advierte Sanidade.A estas alturas, el Sergas tiene sobre la mesa las propuestas de agrupación de médicos infantiles, si bien aún no ha determinado en qué centro de salud en concreto se prestará la asistencia. Son en total 23 en la provincia de Pontevedra y en cada una de ellas se designará un ambulatorio en el que se concentrarán los pediatras para atender a las familias.Así, en el caso de Vigo se producirán tres agrupaciones de centros de salud: Pintor Colmeiro y Nicolás Peña; Navia y Coruxo; y Sárdoma y Bembrive. El resto de las concentraciones del área sanitaria viguesa son: Panxón, Baiona y Gondomar; A Guarda, O Rosal y Oia; Ponteareas, As Neves, Mondariz y Covelo; O Porriño, Mos y Salceda de Caselas; A Cañiza, Arbo y Crecente; Redondela, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes; y Cangas y Aldán.En el área sanitaria de Pontevedra se producirán trece agrupaciones de atención pediátrica continuada. Son Lérez, Barro, Monteporreiro y Campo Lameiro; A Parda y Pontevedra; Virxe da Peregrina y Poio; Forcarei y Cerdedo-Cotobade; Pontecaldelas y A Lama; Mar ín; Bueu; Soutomaior y Vilaboa; Sanxenxo y Meaño; Vilagarcía, Vilanova y Catoira; Cambados, Meis, A Illa y Ribadumia; O Grove; y Caldas, Cuntis, Moraña y Portas.Hay, por tanto, tres concentraciones de cuatro concellos que solo serán atendidos en un centro de salud.En los demás municipios de la provincia, los servicios de pediatría no experimentarán cambios. "Como criterio general, la agrupación solo se efectuará en aquellas zonas donde falten pediatras para realizar la cobertura en el periodo vacacional", indica el Sergas, que precisa que se trata de propuestas y que pueden estar sujetas a cambios.Al elegir un centro de como referencia en cada una de las agrupaciones, Sanidade asegura que se contará con un mínimo de dos pediatras que garantizarán la asistencia de lunes a viernes, y que además se dispondrá "por primera vez" de enfermería especialista en infantil con dedicación exclusiva. Los pediatras itinerantes se incorporarán a este nuevo servicio y dejarán de recorrer las distintas localidades.En caso de que las familias tengan problemas para desplazarse a las nuevas ubicaciones, "los pacientes siempre podrán optar por ser atendidos en su centro de salud habitual por su médico de familia", precisa el Sergas."Las familias, ante la necesidad de asistencia para sus niños, siempre acudirán a un mismo centro de referencia ya que con el cambio de modelo, el pediatra itinerante, en la mayor parte de los lugares, dejará de atender en diferentes puntos de asistencia para hacerlo en un único punto fijo. Estos centros de referencia incrementarán el número de horas de atención, favoreciendo la conciliación familiar", sostiene la Consellería de Sanidade, que también asegura que de esta manera, las familias disminuyen la necesidad de acudir a las urgencias hospitalarias, "evitando así los desplazamientos más significativos".