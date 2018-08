Cuntis empuja los "rolos" por sus calles

Cuntis celebra sus fiestas patronales entre actos religiosos y actividades lúdicas para divertir a sus vecinos. Uno de los juegos más divertidos es la "II Carreira de Rolos". En ella, los participantes empujaron rollos de hierba seca por las calles, una actividad que resultó ser muy divertida tanto para el público como para los participantes. Además, el Concello ofrece durante los próximos días varias ofertas de ocio como un rocódromo, paseos en canoa o tiro con arco.

Las calles de Cuntis acogieron ayer la segunda edición de la "Carreira de Rolos". Esta prueba lúdico-deportiva reunió a muchos participantes que se afanaron en ser los más rápidos empujando rollos de hierba seca por las calles del municipio.El equipo más rápido en llegar a la meta, situada en la Praza de Ferrol, se llevó un premio en metálico de 500 euros como recompensa por su esfuerzo.Los vecinos y curiosos que se arremolinaron en las calles del centro de la villa sabían que las risas estaban aseguradas y es que la diversión es parte fundamental de esta prueba.Los asistentes no dejaron de animar a los participantes y de reírse ante las caídas de los mismos al empujar los rollos de hierba seca.Además, el atuendo necesario para participar en la prueba también provocó bastantes carcajadas entre el público.Esta carrera se enmarca dentro del programa de fiestas del Concello de Cuntis . Además de esta prueba tan divertida los vecinos pudieron disfrutar durante la mañana de ayer de los pasacalles de la Banda de Música A Lira de Prado.También se celebró una misa solemne seguida de una procesión y de un concierto de la banda de música en la Praza das Árbores.Y, para amenizar la noche, las orquestas Ciclón y Compota pusieron ritmo a la verbena.El día de hoy, en honor a San Roque, empezará con el disparo de cohetes y una alborada con el grupo folclórico Hai que Roelo. Además, la Banda de Música Xuvenil de Barro tocará por las calles de la villa termal.Al mediodía, se celebrará una nueva misa solemne cantada por la Coral Santa Mar ía, seguida también de una procesión y de otra actuación de la banda de música.Para diversión de los vecinos, desde las 17 hasta las 20 horas, se instalará un rocódromo de 7 metros de altura en la Praza do Ferrol.Por la noche las orquestas Costa Oeste y Arena serán las que pongan música a la verbena.Mañana la celebración será en honor a Nosa Señora do Carme. También se lanzarán cohetes y habrá pasacalles. Además de la celebración de la tradicional misa con procesión.Por la tarde, los vecinos de Cuntis tendrán actividades de ocio como canoas o tiro con arco en el paseo del Río.Para finalizar la celebración, Abanico y Metrópolis harán bailar y cantar a los asistentes a la verbenahttps://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/08/16/cuntis-empuja-rolos-calles/1945519.html