Los semáforos de A Pantrigueira vuelven a colapsar el acceso a las playas de A Illa y Vilanova

Cada jornada festiva del verano se está convirtiendo en un auténtico infierno para los conductores que circulan por la red viaria de la comarca de O Salnés. Ayer no fue una excepción, ya que se volvieron a registrar retenciones kilométricas, en especial, en las zonas donde se concentran el mayor número de playas, como A Illa, Vilanova, Sanxenxo y O Grove En los dos primeros municipios, el semáforo de A Pantrigueira volvió a ralentizar, de manera exagerada, el tráfico de entrada, registrándose las primeras colas poco antes del mediodía, con coches atrapadas en el atasco prácticamente desde el enlace de la VG 4.3. El regreso fue aún peor, ya que a partir de las 20.00 horas, las colas se extendían desde el semáforo de A Pantrigueira hasta el vial que conduce al parque de Carreirón y hasta el casco urbano isleño. Los desvíos disuasorios que ha habilitado el Concello de Vilanova para paliar en parte los atascos apenas funcionaron, más allá de algún tráfico local, ya que la mayor parte de los vehículos acabaron atrapados en las colas que se generaron. Además, en A Pantrigueira llegó a registrarse un siniestro por alcance que ayudó a la formación de más retenciones.Otro punto caliente de la jornada fue la autovía de O Salnés. Poco después del mediodía, los vehículos que se dirigían hacia la playa de A Lanzada quedaron atrapados en una caravana kilométrica debido al cuello de botella que se forma en la salida de Sanxenxo. Hasta cinco kilómetros de retenciones llegó a contabilizar la Dirección General de Tráfico. El colapso volvió a repetirse por la tarde, aunque en sentido contrario, con caravana en el tramo sin desdoblar y con circulación lenta entre Sanxenxo y el nudo de Curro.La noche previa a la Festa da Auga de Vilagarcía también sirve para colapsar los accesos a la ciudad. Ayer no fue una excepción. Pese a que muchos de los visitantes optan por transportes alternativos, todavía son miles los que recurren al vehículo particular para acceder a la ciudad, lo que colapsó hasta caminos secundarios.https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2018/08/16/semaforos-pantrigueira-vuelven-colapsar-acceso/1945405.html