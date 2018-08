Moraña exige a Pontevedra desbloquear el transporte metropolitano en autobús

"No se entiende su negativa cuando la Xunta asume casi todo el coste y fue aprobado por ayuntamientos de todos los colores", manifiesta la alcaldesa Luisa Piñeiro

La alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, expresó ayer su disconformidade por la postura del Ayuntamiento de Pontevedra de bloquear el proyecto de la Xunta para el transporte metropolitano en bus perxudicando a los otros once municipios implicados y también a los vecinos, comercios y negocios de la capital. Por eslabón, le solicitó al gobierno pontevedrés que reconsidere su postura y permita poner en marcha un servicio que ya funciona con éxito en cinco ciudades gallegas y sus áreas de influencia.La regidora lamentó que los vecinos de Moraña no se puedan beneficiar de bonificaciones en el billete de hasta el 70% -en el caso de los viajeros recurrentes con más de 40 trayectos al mes- o de la gratuidad en el caso de los menores de 19 años "por una postura incomprensible y sin justificación cuando se trata de un proyecto técnico, que no tiene trasfondo político, ya que fue aprobado por ayuntamientos de todos los colores políticos, como Bueu , Barro o Vilaboa".Además, recalcó que prácticamente todo el coste de la puesta en marcha del proyecto y de los descuentos va a ser asumido por la Xunta , que aportará el 80%, "por lo que apenas hay gravamen para las arcas de los ayuntamientos y, en cambio, hay un beneficio muy importante para todos los ciudadanos al favorecerse las sinerxia y la actividad socioeconómica entre toda la comarca".Luisa Piñeiro recordó que, inicialmente, Moraña no estaba incluida en este proyecto de transporte y consiguió adherirse por los importantes beneficios que aporta a los vecinos. "Después de mucho esfuerzo conseguimos ser admitidos e informé al vecindario, en reuniones informativas por las parroquias, de que la Xunta preveía ponerlo en marcha este mismo año, pero tengo que decirles que por el momento no va a poder ser por la pechazón de Pontevedra", manifestó, antes de lamentar que el gobierno de la capital había aplazado el debate de este asunto hasta septiembre de 2019.La alcaldesa quiso dejar claro que "sólo nos mueve el sentido común y la defensa de los intereses generales y de los vecinos de Moraña" y por eslabón, la mayores de este proyecto,se solicitó también el incremento de frecuencias de transporte en bus con la capital para ofrecer un mejor servicio. En la actualidad, Moraña cuenta con tres conexiones diarias con Pontevedra en días laborables y otras tantas de regreso prestadas por la compañía Monbus a un precio de 1,80 euros el billete."Necesitamos que se apruebe el proyecto de transporte metropolitano para que el precio de los viajes sea aún más asequible y también para fomentar que vecinos de ayuntamientos como el nuestro se desplacen cómodamente no solo a Pontevedra, sino también la zonas de costa como Sanxenxo, Mar ín o Bueu, ya que es progreso y xenera riqueza", apuntó Piñeiro, que también quiere completar la mejora de la movilidad del municipio a través de autobús con mayores frecuencias y conexiones diarias con la ciudad del Lérez.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/08/25/morana-exige-pontevedra-desbloquear-transporte/1950202.html