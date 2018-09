Caduca el permiso ambiental de la A-57 entre Marcón y Xeve ante el retraso de su licitación

La autorización se otorgó hace once años, en septiembre de 2007 -Fomento informa al Concello de este contratiempo pero confía en resolverlo a corto plazo -Aún no hay fecha

En septiembre de 2007, hace once años, la entonces Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático otorgaba su autorización ambiental a la circunvalación de Pontevedra , que entonces se había configurado en dos tramos: entre Vilaboa y Marcón, en obras desde hace casi tres años; y desde Marcón hasta Xeve, lo que ahora se define técnicamente como A Ermida-Pilarteiros.Pasados once años desde entonces, apenas se trabaja en un itinerario de 6.000 metros por A Fracha, mientas que el resto del proyecto acumula un retraso aún mayor.Esta demora ha incidido de forma directa en el calendario del segundo tramo, entre A Ermida y Pilarteiros, cuya autorización ambiental ha quedado caducada. Ocurre lo mismo que se produjo en 2014 con el tramo ahora en obras, entre Vilaboa y Marcón. Entonces fue necesario elaborar una evaluación ambiental específica y urgente para salvar ese contratiempo.El Ministerio de Fomento ha informado al Concello de este segundo problema durante la reunión celebrada el pasado martes para analizar un tercer tramo, entre Pilarteiros y Barro. Así lo admitió ayer el concejal de Infraestructuras, César Mosquera, si bien asegura que el ministerio garantizó que este asunto se podría resolver a corto plazo ya que el tramo por Marcón, Bora y Xeve ya dispone de proyecto constructivo.Los 11 kilómetros de la circunvalación pontevedresa con evaluación de impacto ambiental desde julio de 2007, quedaron entonces configurados con un trazado que arrancaba "al Este de los núcleos de Bértola y O Pombal, atravesando terrenos de carácter forestal en su ascenso a media ladera de la Sierra de A Fracha, donde se proyectan tres viaductos con el fin de reducir la afección que provocarían los terraplenes". Después, "el trazado toma dirección Norte apoyándose en las faldas del monte Outeiro Redondo", y en A Ermida se prevé un enlace con la carretera de Ponte Caldelas, que también se cruza con un viaducto de 60 metros. "El trazado continua en dirección Norte para aproximarse al paso sobre la carretera N-541, sobre la que se habilitará un segundo enlace". El trazado incluye un viaducto de 680 metros sobre el río Lérez, "que se proyectará como estructura singular, tratando de minimizar la afección ambiental sobre el cauce. Al Norte del río Lérez, el trazado toma dirección noroeste girando hacia la zona de Xeve", donde finaliza en el enlace con la PO-223, la carretera de Campo Lameiro Ahí nace la prolongación hacia Curro analizada en la reunión del martes y en la que no estuvo presente la Xunta, que ayer mostró su malestar al respecto. Lamenta la "deslealtad institucional" de Fomento hacia el gobierno gallego, que "este mismo verano solicitó una reunión a la subdelegada del Gobierno" para abordar el desacuerdo autonómico con el trazado elegido en Curro, un desacuerdo manifestado en varias ocasiones, junto con el Concello de Barro y los vecinos. Sin embargo, esa reunión nunca se convocó.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/09/20/caduca-permiso-ambiental-57-marcon/1964986.html