El 10% de los concellos se desentiende de los planes de prevención de incendios de la Xunta

Santiago y Pontevedra están en la lista de los 29 ayuntamientos sin convenio con Medio Rural - Otros 68 municipios se sumaron a las tres líneas de colaboración

En plena limpieza de los montes gallegos y ante la amenaza de que las llamas hagan más estragos en el patrimonio natural, cerquen viviendas y causen daños a la población, la Xunta da un toque de atención a los ayuntamientos para que se impliquen más en la prevención y la extinción del fuego. Tras asegurar que este 2018 ha sido un "un buen año" -aunque todavía quedan más de dos meses para que finalice la temporada de alto riesgo, ampliada hasta el 31 de octubre-, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez , advierte de que "es responsabilidad de todos, desde las administraciones a los particulares colaborar en la lucha contra los incendios forestales". Pero el mapa de Galicia sobre los concellos adheridos a los convenios de la Xunta en materia de prevención y extinción, que este año cuentan con una partida de 11,8 millones, está pintado en dos colores.Aunque el 90% de los ayuntamientos ha suscrito alguna de las tres líneas de cooperación promovida por Medio Rural -brigadas municipales, conductores de motobomba y limpieza de la maleza-, un total de 29 -casi el 10%- están marcados en rojo ya que se han quedado al margen de los convenios de lucha contra el fuego. En verde, aparecen 68 municipios que se han acogido a los tres planes financiados por Medio Rural.Durante su visita al municipio de Santa Comba para supervisar las obras hechas en el marco del convenio de prevención y extinción suscrito con el Ejecutivo autonómico, Vázquez apeló a los ayuntamientos a suscribir alguna de estas líneas de ayuda o sumarse al recién firmado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para limpiar de maleza la franja de seguridad alrededor de las casas -un perímetro de 50 metros- y así reducir el riesgo de incendio. "Todo suma en la lucha contra los fuegos", destacó la conselleira de Medio Rural.El plazo para la adhesión al convenio aprobado con la Fegamp finaliza el próximo 18 de septiembre y permitirá ayuntamientos y particulares solicitar a la empresa pública Seaga que asuma las tareas de desbroce con una tarifa media de 350 euros por hectárea.Pontevedra es la provincia con más ayuntamientos que no han suscrito convenio alguno con la Xunta para combatir las llamas, un total de 18; seguida de A Coruña (5), Ourense (4) y Lugo (2). Dos urbes figuran en la lista: Santiago y Pontevedra.De la provincia de Pontevedra, además de la ciudad, se han desentendido de los planes autonómicos de prevención y defensa de incendios autonómicos Barro, Bueu, Cambados, Catoira, Gondomar, A Guarda, A Illa, Meaño, Meis, Mondariz-Balneario, O Porriño, Redondela, Ribadumia, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño y Tomiño.En el mapa de A Coruña, Carnota, Corcubión, Monfero, Narón y Santiago carecen de convenio con la Xunta. En Lugo, son Pobra do Brollón y Rábade; y en Ourense, O Barco, Beade, Castrelo do Val y Taboadela.Con todas las líneas del convenio de prevención y extinción de incendios firmadas hay un total de 68 ayuntamientos: 15 de A Coruña, 33 de Lugo, 13 de Ourense y siete de Pontevedra. De la provincia de A Coruña cuentan con financiación para los tres planes Boiro, Boqueixón, Carballo, Fene, Mañón, Melide, Miño, Noia, Outes, As Pontes, Porto do Son, Ribeira, Rois, Santa Comba y Vimianzo.En la actualidad, Galicia tiene desplegadas 290 brigadas municipales a través del convenio suscrito con 205 ayuntamientos y hay un total de 1.800 efectivos disponibles, entre brigadistas y conductores de motobombas. Por otra parte, la línea de rozas cuenta con un total de 231 municipios adheridos, donde se prevé limpiar unas 18.000 hectáreas de maleza. Y finalmente, en el acuerdo de conductores de motobomba, son 95 los ayuntamientos que lo tienen suscrito para poner en funcionamiento un total de 108 vehículos que Medio Rural distribuyó por la geografía gallega.https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2018/08/28/10-concellos-desentiende-planes-prevencion/1322965.html