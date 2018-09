El evento solidario sobre el cáncer infantil Evex Xeve agota en un día sus 250 plazas

El Pontillón do Castro es el lugar elegido para la celebración del Encontro Veciñal, Evex Xeve, organizado con un fin solidario, la recaudación de fondos para Asanog, un colectivo centrado en niños con cáncer infantil en Galicia Los organizadores pusieron a la venta 250 plazas para participar en esta causa, a través de una paella popular con un precio de 8 euros por adulto. Y se agotaron en tan solo día y medio.Desde la organización trataron de conseguir una carpa que les permitiese aumentar el aforo. Pero no fue posible. Por ello ya trabajan en la idea de que la próxima edición se organice con capacidad para 450 comensales.La paella no es la única actividad del día. La jornada comenzará a las 9.30 horas con una andaina que partirá del Pontillón de Castro y llegará hasta el río Barosa, en Barro . 10 kilómetros de recorrido con una dificultad media que tendrá retorno en autobús.A partir de las 11 de la mañana habrá juegos y deportes y tras la comida el protagonismo se traslada a las actuaciones culturales. Esta primera edición tendrá continuidad, y siempre con fin solidario.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/09/27/evento-solidario-cancer-infantil-evex/1969155.html