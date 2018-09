El vivero de empresas de Barro tiene sus 16 naves ocupadas y el de Lalín solo una de tres

La única firma ganó un premio de la Diputación -En las cinco oficinas hay tres sociedades y el servicio Smart Peme

Los viveros de empresas puestos en marcha en el anterior mandato provincial para Lalín y la localidad de Barro son proyectos que, si bien comparten filosofía, no comparten ni dimensión ni demanda de firmas que apuestan por estos servicios públicos. La instalación dezana, inaugurada en febrero de 2016, no es capaz de arrancar y mantiene a las tres mismas firmas desde sus inicios.El aparente desinterés de los emprendedores por el vivero ubicado en el polígono Lalín 2000 activó al gobierno provincial, que puso en marcha un premio en colaboración con la patronal dezana consistente en la ocupación sin coste, durante un año, de uno de los espacios disponibles. La agencia de eventos Dimo a Min se decantó por una de las tres naves vacías. Las otras dos, presentan la misma imagen que cuando acabaron de construirse. La diferencia de precios entre Barro y Lalín fue otro de las razones que en cierta medida obligó a la Diputación a aplicar un recorte a los precios públicos, pero con idéntico resultad: la infrautilización del vivero dezano es una evidencia. Como indicamos con anterioridad los dos viveros provinciales no se parecen mucho más en que comparten nombre. El lalinense dispone de tres naves -una ocupada de manera temporal- y cinco oficinas. Aunque cuatro de ellas están ocupadas, una fue habilitada para el servicio de asesoramiento Smart Peme, que, pese a los esfuerzos de la institución provincial por mantener una programación estable con actividades formativas y cursos , su demanda es más bien escasa por no decir casi inexistente. En las otras tres oficinas realizan su actividad las compañías Kuzunguka App Developers, Stoutic Computing Technologies y Solkajier Techic. Las dos primeras están relacionadas con el sector de las nuevas tecnologías y, la última, a la gestión y comercialización de proyectos de maquinaria industrial. Así, según la propia información que difunde la Diputación, habría disponible una oficina de algo más de 16 metros cuadrados y dos naves con superficies que oscilan entre los 131,20 y los 142,7 metros. Totalmente vacío sigue el espacio de coworking, de más de 90 m2, con 16 puestos habilitados.La ficha de Barro es diametralmente opuesta. Si en Lalín se construyeron tres naves, en la otra localidad el proyecto de la Diputación y el Incyde apostó por habilitar hasta 16 y en la actualidad están todas ocupadas. Otra de las diferencias entre Lalín y Barro fue que mientras que para montar el vivero dezano el Concello aportó los terrenos, en Barro se instaló sobre un polígono de la propia institución provincial. Lo único que comparte Barro con Lalín es la nula demanda por los tres espacios de coworking (con una docena de puestos cada uno), pues el nivel de ocupación de las oficinas es claramente mucho más elevado al alcanzar ya casi el 86%. De las 21 construidas, con superficies de 18 ó de 25 m2, solamente hay tres vacías.Tampoco nada se ha sabido de la comisión de seguimiento impulsada desde el Concello para, junto con la Diputación, establecer medidas para dinamizar estas instalaciones.https://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2018/09/19/vivero-empresas-barro-16-naves/1964248.html