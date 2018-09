La Diputación trasladará al polígono de Barro el parque de maquinaria, ahora en zona de Costas

El ente debe devolver el terreno ante la finalización de la concesión marítimo-terrestre -No está tan claro el futuro respecto a la imprenta, sobre la que aún no hay una decisión tomada

La caducidad de las concesiones otorgadas por el Estado para ocupar terrenos de dominio público mar ítimo terrestre en las orillas del Lérez también obliga a mover ficha a las administraciones, que ocupaban alguna de estas parcelas cedidas por Costas. Es el caso del parque de maquinaria de la Diputación que, una vez vencida la concesión, debe replantearse su futuro. En este caso, el gobierno provincial ya tiene tomada su decisión y el nuevo destino de estas instalaciones serán en el polígono de Barro-Meis.Así lo confirmó ayer el vicepresidente del ente provincial, César Mosquera, quien indica que aunque la decisión de la futura ubicación está ya perfilada casi al cien por cien, se desconoce todavía cuando se podrá ejecutar el traslado. Para ello habrá que esperar a buscar la financiación necesaria y es posible que pueda tardar algún ejercicio presupuestario en materializarse.En cualquier caso, Mosquera confirmó que, por el momento, no hay presión por parte de Costas para que abandonen cuanto antes la concesión, desmantelen las instalaciones y devuelvan el terreno a su estado original. Por lo tanto, hay tiempo para diseñar el traslado con calma. Eso sí, no se solicitará una prórroga de la actual concesión como le ocurre al Concello con otros equipamientos públicos que también ocupan terrenos de Costas como las instalaciones deportivas de A Xunqueira, para las que se pide una prórroga a la espera de que se resuelva su desafección.Este relajamiento por parte de Costas (al menos por el momento) a la hora de exigir la devolución de las concesiones en terrenos ocupados por edificios públicos también viene bien para seguir madurando los planes respecto a otro edificio de la Diputación que ocupa una concesión ya caducada. Se trata de las instalaciones de la imprenta y, en este caso, Mosquera reconoce que todavía no hay una decisión tomada sobre su traslado. "Hay que darlle unha volta", indicaba, ayer, dado que el edificio tiene alguna singularidad que podría abrir el debate sobre su posible conservación.Además, en este sentido, también es probable que haya que plantearse redefinir el papel de un servicio como la imprenta que nació con el objetivo, casi único, de imprimir el BOP , que ahora está ya digitalizado.Cabe recordar que a los pocos meses de llegar al gobierno el bipartito, en noviembre de 2015, el pleno de la Diputación ya aprobó una moción de Marea de Pontevedra que defendió el diputado de la Coalición SON, Xosé Luis Jácome, en la que se acordaba que tanto la imprenta provincial como el parque de maquinaria abandonarían los terrenos de la Xunqueira de Alba. La moción salió adelante con los votos favorables del diputado de la citada coalición y con los apoyos de los partidos en el Gobierno, BNG y PSOE. Sin embargo, tres años después, el traslado de estas dos instalaciones todavía no se ha podido hacer una realidad.Entonces se recordó que el Concello de Pontevedra tiene en marcha el desarrollo de un plan que permitirá ampliar los 483.000 metros cuadrados por los que ya se extiende la Xunqueira de Alba con la suma de 170.000 metros cuadrados más ocupados por concesiones públicas. Un plan en el que también parecían entrar los terrenos de la gasolinera de O Burgo, pero Repsol ha decidido solicitar una prórroga de esta concesión. Otras concesiones a titulares privados en la zona, como la del antiguo aserradero, tampoco han sido recuperadas todavía por Costas.ttps://www.farodevigo.es/noticias-suscriptor/portada-pontevedra/2018/09/15/diputacion-trasladara-poligono-barro-parque/1962124.html