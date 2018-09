La incidencia del ruido circulatorio sitúa a la PO-308 entre los 50 "puntos de conflicto" vial de toda Galicia

Es la única carretera autonómica de las comarca con ese índice, pese a que la Xunta constata que hay ocho viales con más de 1.300 personas y casi 300 viviendas que registran molestias -El tramo está pendiente de reformas

La amplia red autonómica de carreteras de Galicia suma un total de cincuenta "puntos de conflicto" en materia de ruidos por el tráfico y molestias a la población, donde son más ostensibles la "gravedad y la extensión" de este problema. Después de analizar todos los viales gallegos con más de tres millones de vehículos al año, la Axencia Galega de Infraestruturas acaba de dar un paso más en su Plan de acción contra la contaminación acústica en el que identifica los tramos prioritarios de actuación.Entre ellos solo incluye uno en toda la comarca de Pontevedra , la PO-308 entre Pontevedra y Sanxenxo, y en un tramo de 840 metros muy concreto, en torno al kilómetro 8 a su paso por Samieira, en Poio. De los 50 "puntos de conflicto" 31 están en la provincia de A Coruña, cinco en Lugo, dos en Ourense y doce en la de Pontevedra, si bien solo la PO-308 figura en la comarca.La elección de este tramo, junto con los demás obedece al hecho de que en él "se da una serie de condicionantes que cumplen con los aspectos de gravedad en el ruido y de extensión de la afección a un número grande de ciudadanos definidos en la normativa". Según los datos de las fases anteriores de este plan contra el ruido, en la PO-308 aparecen afectados por la contaminación acústica unos 300 vecinos y alrededor de 130 viviendas.Se trata de una parte de los casi 1.400 residentes (y casi 300 viviendas) afectados por el ruido en las carreteras autonómicas estudiadas en la comarca. Además de la PO-308, figuran la autovía do Salnés, la vía rápida hasta A Lanzada, la PO-504 en Sanxenxo, la PO-531 entre Pontevedra y Curro (Barro), la PO-225 en Alba (Pontevedra), la PO-542 entre O Marco y Bora, y la PO-551 entre Mar ín y Bueu. Es esta última la que registra un mayor numero de perjudicados, con 760 vecinos. Sin embargo, no se incluye ningún tramo entre los de "conflicto".Para los 50 puntos prioritarios, el plan de la Xunta plantea posibles acciones, aún sin definir, en 39 de ellos, pero deja 11 fuera de esas futuras obras contra la contaminación acústica por diversas circunstancias, como estar cedidos a los concellos o tener otros proyectos en marcha.Este último es el caso de la PO-308. La Xunta publicó este verano la relación de 39 tramos donde se actuará, pero en la provincia solo discurren por Vigo, Ponteareas, Vilagarcía, Cambados, Baiona y A Estrada. La carretera de Poio no se incluye porque hay otros proyectos en marcha, para mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes, si bien no incidirían en el ruido y aún no han comenzado.La primera de ellas ya está adjudicada desde julio pasado. Se trata de la construcción de un itinerario peatonal y ciclista entre Covelo y Raxó. Con un presupuesto de 1,6 millones, esta actuación fue adjudicada a la empresa Civis Global y cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses.La intervención prevista tiene por finalidad completar un itinerario seguro y sostenible entre la travesía de Samieira, en concreto, en el punto de intersección con acceso a las playas y al puerto de Covelo, hasta el final de la travesía de Raxó, donde conectará con las aceras ya existentes en Dorrón. En total, serán 3,7 kilómetros de senda, entre el punto kilométrico 8,2 de la carretera y el 11,9, completando las aceras ya existentes en algunos tramos y repartiendo entre 2,3 kilómetros por el margen izquierdo y 1,4 por el derecho.Se prevén actuaciones complementarias como la dotación de zonas de aparcamiento donde el espacio lo permita, la instalación de sistemas de recogida de las aguas de drenaje necesarios, la extensión de una capa de rodadura en el tramo inicial de la travesía de Raxó, la renovación de la señalización vertical y la recolocación de la iluminación en los tramos precisos.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/09/03/incidencia-ruido-circulatorio-situa-po/1954928.html