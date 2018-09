Las cantareiras de Fontecarmoa festejan cinco años de la mejor música tradicional

Las Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa celebraron ayer en el Auditorio municipal de Vilagarcía su quinto aniversario, y lo hicieron acompañadas de otras agrupaciones folclóricas, que también se subieron al escenario para mostrar al público su mejor repertorio. Fueron el Grupo de Gaitas O Souto de Rubiáns, Amor Ruibal de Barro, A Nosa Terra de Pereiras ( Mos ) y Fanfarria Furruxa (Caldas de Reis).El festival, bajo el nombre "A muller do mar ", se celebró a las seis y media de la tarde. El calor que hizo ayer, ya impropio de estas fechas (estamos en otoño), no ayudó a que la convocatoria fuese un éxito. No obstante, el público asistente se lo pasó en grande escuchando la mejor música tradicional. La entrada al evento fue gratuita.https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2018/09/23/cantareiras-fontecarmoa-festejan-cinco-anos/1966442.html