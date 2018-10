Caldas, Barro y Portas, protagonistas de la última DepoRuta BTT de 2018

La Diputación de Pontevedra abrió ayer el plazo de inscripción para la prueba que cerrará las DepoRutas BTT 2018, el exitoso programa deportivo que anteriormente, durante este año, ya pasó por Sabucedo y los Montes de Vigo. De esta manera, las personas interesadas en participar podrán anotase en la prueba ciclista que recorrerá el próximo 21 de octubre los concellos de Caldas de Reis, Barro y Portas.Esta nueva DepoRuta BTT, con una distancia de 25 kilómetros, se iniciará en la céntrica Carballeira de Caldas de Reis para comenzar a pedalear hacia la Fervenza de Segade. El recorrido se dirige al Sur, al parque de la naturaleza del río Barosa, en Barro . Desde allí se regresará al punto de inicio pasando por el concello de Portas. Se trata de una ruta accesible a casi todos los públicos con un recorrido bastante plano. Estas rutas ciclistas de montaña están abiertas para todas las personas que hayan cumplido 16 años. Las personas menores de edad deberán presentar el modelo de autorización firmado por su madre, padre o persona tutora.Las rutas serán neutralizadas, estarán señalizadas y se deberá seguir el itinerario y el ritmo marcado por la organización; no se podrá pasar el grupo de cabeza en ningún momento.La inscripción para la última DepoRuta BTT vuelve a ser totalmente gratuita y se puede realizar a través de la web de la Diputación de Pontevedra (www.depo.gal) hasta que se agoten las 300 plazas ofertadas. El plazo estará abierto hasta el próximo 16 de octubre. En caso de una persona no pueda asistir a la ruta en la que está inscrita, deberá comunicárselo al Servicio de Deportes antes de las 12.00 horas del viernes anterior a la ruta. De no hacerlo, quedará automáticamente excluida de la siguiente ruta.En esta prueba organizada por la Diputación de Pontevedra, al igual que en las anteriores, la institución provincial pone a disposición de todos y todas las participantes la cobertura de seguro de responsabilidad civil y accidentes, servicio sanitario, servicio de asistencia durante el recorrido, dos avituallamientos, servicio de lavado de bicicletas y servicio de vestuarios.El programa deportivo forma parte del Plan Estratéxico do Deporte de la Dipuación de Pontevedra, que apuesta por el deporte activo de naturaleza con el fin de aprovechar la riqueza natural, ecológica y patrimonial inigualable que ofrecen los montes de la provincia.https://www.farodevigo.es/deportes/pontevedra/2018/10/11/caldas-barro-portas-protagonistas-ultima/1977582.html