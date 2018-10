La revisión catastral hace aflorar galpones levantados en monte comunal en el rural

En Verducido estudian conveniar con el usufructuario un canon anual por ocupación

La revisión catastral no trae sorpresas solo a los particulares. Las comunidades de montes de Pontevedra están recibiendo todavía notificaciones correspondientes a edificaciones en sus terrenos de las que nada saben.Y es que usurpar monte comunal ha sido una práctica habitual durante décadas, frenada gracias a la organización de comunidades que gestionan y optimizan los recursos derivados del monte común.El alta de las construcciones sobre suelo usurpado supone la constatación de una ocupación irregular que genera un nuevo problema a las comunidades de montes que, para empezar han tenido ya que adelantar los 60 euros de tasa que conlleva el proceso de regularización catastral.En el caso de la Comunidad de Montes de Verducido han sido 7 las notificaciones recibidas por galpones levantados sobre suelo comunal, a las que añaden otras dos correspondientes a depósitos de agua.Qué hacer con esta situación es algo que, por el momento, no tienen decidido en Verducido. La juna directiva tiene claro que permitirá el usufructo del terreno aunque sobre la mesa queda cómo revertirá ese terreno de nuevo en la comunidad.Una de las propuestas que barajan es la firma de un convenio de cesión durante un tiempo determinado con cada uno de los particulares que levantó una edificación auxiliar sobre un terreno que no le correspondía. El acuerdo conllevaría el pago de un canon anual.A mayores, las comunidades de montes derivarán el pago de la tasa correspondiente a cada usufructuario.El Jurado Provincial de Montes será finalmente quien tenga que dictaminar los lindes entre las parroquias de Verducido y de San Vicente, al no alcanzar las juntas directivas un acuerdo.El proceso de deslinde tendrá un coste de 8.000 euros para cada una de las comunidades de montes. Sin embargo, ambas asumen el gasto ante la imposibilidad de acordar a quién pertenece la cantera.Aunque la directiva anterior de San Vicente había alcanzado un preacuerdo con Verducido, los cambios al frente de la entidad tumbaron las negociaciones y obligaron al inicio de un nuevo proceso.Desde Verducido aducen que alcanzaron acuerdos sobre los lindes con Perdecanai, Portela y Lérez, como ejemplo de su capacidad negociadora. La obligatoriedad de contar con un Plan de Ordenación del Monte les obliga a solicitar, con asistencia letrada, la mediación del Jurado Provincial.Por otra parte, en Verducido siguen pendiente de que el Concello ponga fecha a la reunión solicitada con el alcalde de Pontevedra para abordar la situación del parque forestal del Pontillón, donde creen que la administración local elude sus compromisos.La directiva de los comuneros pretende también abordar la situación del pabellón de Deportes, construido por la Diputación con un proyecto redactado por el Concello, pero al que ahora no concede licencia municipal. A pesar de que las instalaciones están siendo utilizadas, los comuneros quieren desbloquear el tema y dotar de todas las garantías jurídicas a estas instalaciones parroquiales.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/10/12/revision-catastral-aflorar-galpones-levantados/1978366.html