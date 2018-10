La Xunta mejora la seguridad vial del Camino Portugués en Portas y Barro

Amplían el paso para los peregrinos en los trechos donde confluye con la N-550 - Preparan la obra para la reforma en San Amaro

La Xunta ha puesto en marcha las obras de mejora y de seguridad vial del Camino Portugués en Portas y Barro, en donde realizará un importante actuación en San Amaro. La actuación iniciada se trata de una colaboración entre las administraciones locales y la Fundación Amigos do Camiño Portugués, Diputación y Turismo de Galicia.

Los trabajos que se ponían en marcha ayer lo hacía en una de las zonas más sensibles y peligrosas para los peregrinos como es la senda en Briallos (Portas), que pasa en paralelo e incluso por el propio arcén de la N-550. "Tal y como está es peligroso, no cuando pasa un peregrino, pero pasan en grupo y, sobre todo las bicicletas y no es seguro", destacaba el alcalde de Portas, Víctor Estévez.

En este trecho, se están levantando muros en la zona afectada por Carreteras, para dar un ancho mayor al camino, que en ciertos tramos cabe solo una persona. Además, se cambiará el piso por zahorra a fin de dificultar que en época de lluvias se cree un barrizal que dificulte el paso de los peregrinos, como venía siendo habitual.

Las actuaciones también se están desarrollando en Barro, donde se está procediendo a la limpieza del tramo de San Amaro. También se están construyendo pequeños muros para salvar el desnivel con el objetivo de crear una senda que transcurra en paralelo por la carretera EP-0508, que actualmente coincide con el Camino Portugués a Santiago en el Concello de Barro.

Se trata de una obra propuesta por el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, que cuenta con el apoyo de la Fundación Amigos do Camiño, el aval técnico como responsable del diseño del trabajo por parte de la Diputación y la ejecución y financiación por parte de la Xunta por medio del plan de actuaciones que está acometiendo a lo largo de todo el Camino Portugués a los largo del 2018.

"Tenemos un problema muy importante de seguridad y es que el Camino llega a San Amaro y continúa por la carretera provincial como si continuasen andando por la calle Michelena de Pontevedra, por poner un ejemplo, cuando la realidad es que pasan coches por la misma carretera, por eso nos parece una obra necesario una senda alternativa para mejorar la seguridad vial", indicó Abraldes.

Además, en el entorno de San Amaro está previsto también que se ponga en marcha una obra esperada como es la reforma de la propia plaza por parte de la Diputación. Consistirá en una reordenación del espacio con el fin de mejorar la seguridad vial de los peregrinos y el resto de peatones.

https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/10/24/xunta-mejora-seguridad-vial-camino/1985238.html