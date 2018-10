Los ciclistas agredidos por un camionero inician acciones legales contra el autor

Ponen el caso en manos de un despacho de abogados - Los deportistas dejan de hacer declaraciones ante la gran expectación mediática que suscitó el ataque con un martillo

"No salgo de mi casa, estoy como recluido, es como si yo fuese el culplable de lo que sucedió ", explicaba ayer Delfín Santiago, antes de acudir a la cita con su abogado.Este ciclista, que acumula solo este año 18.000 kilómetros de pedaleo, explica que "no me atrevo a salir todavía con la bici" y está muy afectado.Prevé acudir la próxima semana al médico por los dolores que siente en un brazo, por los golpes recibidos el pasado jueves. "No soy capaz de ir a ningún lado", señala Delfín, que se refugia en su casa. Denuncia que incluso recibe "amenazas e insultos".https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/10/30/ciclistas-agredidos-camionero-inician-acciones/1989032.html