Los concellos de Barro y A Lama, protagonistas en los cupones de la ONCE

Los ayuntamientos de Barro y A Lama protagonizan los cupones de la ONCE de ese miércoles y jueves, respectivamente. El cupón de Barro está ilustrado con una fotografía de los Molinos del Río Barosa y el de A Lama con una imagen de la estatua del Manuel Barreiro Cabanelas, benefactor de su pueblo natal y también del hospital provincial de Pontevedra.Ambos cupones pertenecen a la serie ´ Mi pueblo´, que consta de 91 cupones y está dedicada a localidades españolas con nombres singulares. En total 5,5 millones de cupones de cada uno de los ayuntamientos difundirá su imagen por toda España. Los cupones de Barro y A Lama son los últimos dedicados a Galicia en esta serie de cupones de diario, que contó con dos ayuntamientos por cada provincia: A Coruña (Zas y Cariño), Lugo (Bóveda y Castroverde), Ourense (Avión y Melón).El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.Los cupones de la ONCE los comercializan los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta ( TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden comprar desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y en establecimientos colaboradores autorizados.https://www.farodevigo.es/portada-ponteveda/2018/10/08/concellos-barro-lama-protagonistas-cupones/1975956.html