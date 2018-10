Los vecinos de Curro se movilizarán si Fomento no varía el tramo final de la A-57

Los vecinos de Curro acordaron movilizarse si Fomento no confirma el cambio del tramo final de la futura autovía A-57, que conectará Xeve con la autopista AP-9 y la autovía de O Salnés en la parroquia de Barro . Así lo decidieron anoche en una reunión informativa con el alcalde del municipio, Xosé Manuel Abraldes, que espera reunirse en los próximos días con la Subdelegación de Goberno.En reunión de la Casa da Fábrica el regidor trasladó a los vecinos la postura del ministerio de Fomento ante la posibilidad de cambiar el trazado en el tercer tramo de la circunvalación que unirá a través de la A-57 los núcleos de Pilarteiros ( Pontevedra ) y Curro, una cuestión que fue abordada en el encuentro mantenido el pasado 18 de septiembre entre los concellos de Barro, Pontevedra y los técnicos del departamento estatal."Lo positivo es que la Diputación y la Xunta apoya la alternativa defendida por el Concello y los vecinos y el Director Xeral de Proxectos, también. Pero no vamos a bajar la guardia y seguiremos reclamando la alternativa C-5. Concello y vecinos tenemos un objetivo común: que el futuro de Curro no quede hipotecado", indicó Abraldes.A pesar del compromiso de Fomento de modificar el kilómetro final en Curro, al que se oponen los vecinos y el Concello, la publicación en vero en el BOE del proyecto sin los cambios que pedían causó incertidumbre debido a que el proyecto CO-3 cuenta con el preceptivo estudio de impacto ambiental y el visto bueno del ministerio de Medio Ambiente . Precisamente, cualquier cambio de trazado debería contar con la evaluación por parte de este departamento y la apuesta por una alternativa distinta a esta podría significar un nuevo estudio ambiental y de nuevo años de retraso en las obras.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/10/03/vecinos-curro-movilizaran-fomento-varia/1972899.html