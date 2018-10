Siete de cada diez carreteras de la Diputación en la comarca registran menos de mil coches diarios

Tan solo 28 de los 91 viales de la red provincial superan esa cifra y hay trazados en A Lama, Barro o Cuntis con apenas cien vehículos al día - Caldas y Sanxenxo concentran los tramos con más tráfico, por encima de los 6.000

La Diputación gestiona en toda la provincia un total de 377 carreteras, que suponen alrededor de 1.700 kilómetros de asfalto. Supone la mitad de toda la red viaria de la provincia (sin incluir las calles urbanas ni los trazados municipales) pero este amplio entramado es el que registra el menor uso. En la comarca de Pontevedra son 91 los trazados de titularidad de la Diputación, con unos 370 kilómetros en total, pero su intensidad media diaria no llega a los mil vehículos.De hecho, de las 91 carreteras registradas en los catorce municipios de Pontevedra y sus alrededores, tan solo 28 superan los mil coches cada jornada. Es apenas el 30% del total, de modo que siete de cada diez viales no llegan a la barrera de los mil coches.Estos datos sirven de base al gobierno provincial para extender su plan de movilidad, basado en muchos casos en la instalación de "lombos", un elemento que ha generado protestas entre los usuarios, como ocurrió en la carretera de Xeve o en la que cruza Tomeza, debido a su proliferación.Pero no se trata, ni mucho menos, de los viales más utilizados. La de Xeve apenas registra 900 coches diarios y la de Tomeza sobrepasa por poco los mil. Ambas se sitúan bastante lejos de los viales de la Diputación con más tráfico, que se localizan en Barro, Poio, Cuntis y, especialmente, en Caldas y Sanxenxo. La carretera que registra más coches en la comarca es la de Caldas a Carracedo, con más de siete mil vehículos al día, mientras que en Sanxenxo, la que une Portonovo con A Vichona, llega a 6.500. Son, en todo caso, dos cifras excepcionales, ya que la norma es que la red provincial tenga una utilización muy secundaria.Estos dos tramos en Caldas y Sanxenxo se sitúan inmediatamente por debajo de los que encabezan el listado en la provincia. Son dos carreteras de Vigo, las que conectan O Calvario con La Garrida (con 8.671 vehículos por jornada) y la que conecta Gran Vía con Avenida de Madrid (8.650).Así, al margen de los dos viales ya citados, son solo siete (de un total de 91) los que superan los dos mil coches cada jornada. Son las de Curro-Portela en Barro; Portosanto-Campelo (Poio); Portosanto-Lourido, también en Poio; la que une Caldas y Vilanoviña; la de Portela-Souto de Vea, en Cuntis; y dos en Sanxenxo: A Vichona-Dena y Noalla-A Lanzada.Mucho más amplia es la nómina de recorridos por los que pasan menos de 500 coches cada día. Son alrededor de 45 carreteras, entre ellas varias en Pontevedra, como la de Bértola hasta A Canicouva, la de Marcón a Lusquiños y la que une Tombo y O Salgueiral, en Bora.Pero incluso hay viales en los que no hay ni cien vehículos cada jornada. En la comarca de Pontevedra hay seis de estos casos: As Ermidas-Liñares en A Lama; Ramal da Igrexa-Portela en Barro; Peirao Besada en Poio; Moimenta-Armonda en Campo Lameiro; Portela-Couso en Cuntis; y Carballedo-Rebordelo, en Cotobade.En toda la provincia, los 1.700 de titularidad de la Diputación solo son utilizados por un 16% de los usuarios, concentrando los viales autonómicos y estatales el resto.La entidad provincial tiene en marcha ya la recogida de datos de 2018, mientras que los de 2017 los primeros que se elaboran) se comunicaron a la Comisión Provincial de Seguridad Vial y a los concellos.Con ellos se ha llegado a la conclusión de que en más de la mitad de las carreteras de la provincia el número de vehículos diarios no llega a los mil, que solo 16 carreteras soportan un tránsito de más de cinco mil vehículos al día y que hay 13 carreteras que apenas llegan a los 50 vehículos al día.El estudio también permitió detectar problemáticas especiales de algunas carreteras que, a pesar de no contar con mucho tráfico, sí registraban velocidades medias elevadas. Aunque los aforos detectaron una media de velocidad "bastante moderada", sí que algunos viales con casos extremos.Entre ellas destaca el caso de la que une Xeve, Amil y Espedregueira. Allí llegaron a detectar vehículos circulando a 130 kilómetros por hora de madrugada. La velocidad media en este vial fue de 72 kilómetros por hora, una de las más elevadas.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/10/01/siete-diez-carreteras-diputacion-comarca/1971491.html