La regularización catastral ya destapó 11.662 inmuebles en ocho municipios de la comarca

Aunque las inspecciones finalizaron en toda la provincia, el Catastro tiene aún pendientes de divulgar los resultados en Pontevedra, Sanxenxo, Barro, Cotobade, Cuntis y A Lama

La regularización catastral, un proceso que puso en marcha en 2013 el Ministerio de Hacienda para localizar bienes ocultos al fisco, ya ha logrado destapar en la comarca un total de 11.662 inmuebles en ocho municipios de la comarca, todas ellas construcciones tanto urbanas como rústicas que no estaban dadas de altas en el Catastro o que presentaban ampliaciones o reformas no declaradas.La Dirección General del Catastro ha actualizado los datos después de culminar la totalidad de las inspecciones en la provincia, pero aún no ha hecho públicos los resultados definitivos en Pontevedra, Sanxenxo, Barro , Cotobade (aunque sí en Cerdedo), Cuntis y A Lama.Sí se conoce ya el número de altas alcanzadas en Mar ín, Poio, Caldas de Reis, Moraña, Ponte Caldelas, Campo Lameiro, Vilaboa y Portas. En todos ellos se han localizado 11.662 inmuebles que no figuraban en los listados, la mayor parte de ellos (9.970) del catastro urbano. Supone aproximadamente el 3% de las 366.532 construcciones contabilizadas en su conjunto en esos ocho territorios.Esta regularización, al margen de los 60 euros por inmueble que hay que pagar como tasa de inspección, incide directamente en lo que cada contribuyente paga en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Hasta ahora, el aumento directo en los tipos del IBI y la posibilidad de aplicar una actualización en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula este impuesto han implicado un aumento de ingresos en los concellos ya revisados, así como con la búsqueda de bienes ocultos o reformados.Este proceso, conjunto para las categorías rústicas y urbanas, se hace notar con más incidencia en el bolsillo de los vecinos del rural ya que las construcciones ligadas a explotaciones agrarias, ganaderas o forestales pasaron de tener un valor cero a pagar entre el 0,3 y el 0,9% en el Impuesto de Bienes Inmuebles.La mayor parte de las altas incluidas hasta ahora en Galicia se centran en el rural, si bien en inmuebles con catalogación urbana. Se persiguen sobre todo piscinas, garajes, ampliaciones y otras obras no dadas de alta y detectadas en muchos casos mediante imágenes aéreas.En los cinco municipios aún pendientes de datos, la revisión ya finalizó en diciembre pasado, pero aún se trabaja en las notificaciones y posibles recursos de los afectados. El Concello de Pontevedra llegó a abrir una oficina de asesoramiento a los vecinos que atendió a unas 300 personas en sus dos primeros meses de funcionamiento.Entre los nueve municipios con los resultados ya conocidos, Marín es el que suma un mayor número de inmuebles regularizados. La inspección en este caso concluyó en marzo de 2016 y destapó un total de 3.065 inmuebles ocultos al fisco hasta entonces. Casi la mitad eran ampliaciones y rehabilitaciones, pero destaca que más de un 42% de ellas están nuevas construcciones, mientras que otro 2% corresponde a piscinas, según los datos oficiales del Catastro.En segundo lugar aparece Poio , con 2.304 edificaciones dadas de alta, en su inmensa mayoría urbanas. En este caso, las ampliaciones y rehabilitaciones suponen el 70% del total, mientras que las piscinas se elevan al 6%. La revisión en este municipio concluyó en octubre de 2017, al igual que en Portas, donde se destaparon 544 inmuebles. Por su parte, en Vilaboa el proceso se cerró en abril de 2017 con la localización de 1.578 edificaciones ocultan al fisco hasta entonces, un 41% de ellas, de nueva ejecución.En Caldas , donde la inspección se completó en marzo de 2016, el Catastro regularizó 2.018 inmuebles, el 63% de ellas nuevas construcciones y casi un 3% de piscinas. Campo Lameiro , Moraña y Ponte Caldelas fueron los primeros en ser revisados, en diciembre de 2014 y desde hace tiempo sus resultados son públicos. En estos tres territorios se descubrieron un total de 2.153 edificaciones irregulares, sobre todo en el ámbito urbano. Casi la mitad (1.044) corresponden a Ponte Caldelas, con un 6% de piscinas. En Moraña fueron 913 y otras 196 en Campo Lameiro.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/01/14/regularizacion-catastral-destapo-11662-inmuebles/2032582.html