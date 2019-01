Vecinos de Xeve y Bora confían en superar las 21.000 alegaciones de 2007 al trazado de la A-57

Los vecinos increparon al alcalde, que defendió la necesidad de una circunvalación.

Una docena de afectados trasladó al gobierno local su total rechazo al proyecto - El Concello les ofrece apoyo técnico en la redacción de las enmiendas ante Fomento, pero deja claro su respaldo a la ejecución de la vía

Los vecinos de Xeve y Bora trabajan contrarreloj para presentar alegaciones a la segunda sección presentada por Fomento para la A-57 que se llevará por delante más de una docena de viviendas y que cuenta con el respaldo del Concello de Pontevedra Quieren superar las 21.000 alegaciones que presentaron en 2007 contra un trazado muy similar al que ahora se pretende ejecutar y con el que se muestran en total desacuerdo.Así se lo hicieron saber ayer al alcalde, con quien mantuvieron un breve encuentro, aunque con ciertos momentos de tensión, al mostrarse el regidor favorable a la ejecución de una circunvalación que Pontevedra reivindica desde hace más de 20 años.Los afectados por el trazado de la circunvalación a su paso entre A Ermida (Marcón) y Pilarteiros (Xeve) sí se reunieron con los concejales Demetrio Gómez, coordinador del Rural, y Alberto Oubiña, responsable de las parroquias afectadas.En el transcurso del encuentro, que se prolongó durante más de una hora, los vecinos afearon al Concello que hubiese respaldado esta alternativa sin haberles hecho consulta alguna.Jesús Castro, portavoz de la Coordinadora de Afectados de Xeve, mostró al término de la reunión su descontento tanto con el posicionamento del Concello como con la actitud del alcalde, que evitó sentarse a escucharles.Con todo, los vecinos arrancaron del Gobierno local un compromiso de apoyo en la redacción de las alegaciones. "Dixéronnos que incluso estudiarán cos seus técnicos a posibilidade de redactar eles algunha alegación, pero non temos claro que o vaian a facer. Xa se posicionaron a favor e ademáis fixérono con nocturnidade e alevosía".A mayores, el Concello les ha ofrecido los servicios técnicos municipales tanto para facilitarles la redacción de las alegaciones como su presentación."O problema é que o Rexistro municipal, co novo sistema, vai moito máis lento que cando so tiñan que poñerlle un selo aos papeis", explica Jesús Castro. Y es que aunque el plazo marcado en el Boletín para la presentación de las alegaciones sitúa el 4 de febrero como fecha tope, los cálculos de los vecinos estiman que el 28 de enero concluyen los 30 días naturales para hacerlo. "Non queremos sorpresas e que a última hora nos digan que estamos fora de prazo", explica el portavoz de la Coordinadora.Los vecinos de Xeve y Bora consideran que el trazado que apoya el Concello resulta "moi lesivo" para núcleos rurales consolidados. "O único que fai este trazado é cortar o crecemento destas parroquias e deixarnos fora do núcleo de expansión". Consideran que otro trazado alternativo es posible "que deixe dentro todos os núcleos e que dé servizo a Cotobade e Campolameiro e que una con Barro . Pontevedra non precisa nada máis", considera Jesús Castro.Por ello, presentarán el mayor número de alegaciones que le sea posible. Saben que el reto de las 21.000 es complicado de alcanzar. "Daquela eramos máis parroquias afectadas e agora quedamos so dúas afectadas". En 2007 Fomento "contestou todas as alegacións pero non atendeu ningunha". Finalmente aquel proyecto no prosperó al caducar el estudio de impacto ambiental.Los vecinos consideran que el posicionamiento del Concello debería centrarse en exigir la gratuidad de la AP-9, que ya "debería de producirse no 2020 e de repente resulta que non se pode falar do tema ata o 2040".Y es que los vecinos afectados temen que el trazado de la A-57 traslade a sus parroquias el mismo problema que arrastra Vilaboa tras la liberalización del peaje de Rande . "Moito tráfico sen ningún beneficio. Esta circunvalación so é boa para os que queiran vir dende O Porriño sen pagar autopista, pero non para os veciños de Pontevedra".https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/01/17/vecinos-xeve-bora-confian-superar/2034493.html