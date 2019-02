De Curro a San Lourenzo de Meis: El Arzobispado proyecta centralizar en solo 10 parroquias la actividad religiosa de O Salnés

Los católicos de más de 50 feligresías tendrán que desplazarse a otra para escuchar misa los domingos o llevar los niños a catequesis -La reforma no tiene fecha en Arousa, pero ya está implantada en varias comarcas gallegas

En un plazo de pocos años, los feligreses de más de medio centenar de parroquias de Arousa tendrán que desplazarse a otras localidades próximas para escuchar misa los domingos, llevar a los niños a catequesis o asistir a la eucaristía de Difuntos.El Arzobispado de Santiago ha proyectado una reorganización de la vida pastoral en O Salnés que tiene el cariz de una auténtica revolución. La acusada caída de vocaciones religiosas de los últimos años ha vaciado de jóvenes los Seminarios, y la consecuencia es que hay pocos curas en activo, y que muchos de los que siguen trabajando son ya muy mayores para ir corriendo cada domingo de parroquia en parroquia para dar misa.Lo que pretenden las autoridades eclesiásticas es concentrar los cultos principales de las 64 parroquias que conforman los tres arciprestazgos arousanos (Arousa, Ribadumia y O Salnés) en solo 10 unidades pastorales.En la práctica, esta reorganización significaría que ciertos oficios seguirían haciéndose en todas las parroquias, como por ejemplo las misas y procesiones de los patronos de cada una, o los funerales. Pero los demás se centralizarían en un único centro pastoral, que se ubica siempre en el núcleo urbano más poblado de cada territorio.Así, por ejemplo, los vecinos del rural de Vilagarcía tendrían que acudir a la iglesia del centro de la ciudad (la de Santa Eulalia), para llevar a los niños a catequesis, para hacer las primeras comuniones o para escuchar la misa de domingo.Se trata de unos cambios de un calado enorme, y aunque por el momento no hay una fecha concreta para la puesta en marcha de estas unidades pastorales en O Salnés, se trata de un sistema que ya están funcionando o pronto empezará a hacerlo en poblaciones como Santa Comba y Milladoiro (A Coruña), Viveiro, Chantada y Sarria (Lugo) o Verín (Ourense).El Arzobispado defiende esta centralización de servicios religiosos en la necesidad de aprovechar al máximo el decreciente número de sacerdotes con que cuenta la Iglesia, más teniendo en cuenta que hay parroquias del interior donde la sangría del envejecimiento y la despoblación las han vaciado casi por completo.Así, con las nuevas unidades pastorales, habría uno, dos o tres sacerdotes en cada una, dependiendo de su envergadura, de modo que pudiesen celebrar los cultos principales de la comunidad y, en ciertos casos, desplazarse también los sábados o una vez al mes a otras feligresías próximas.Pero, como todos los cambios, queda por conocer la respuesta de los católicos de las zonas afectadas, sobre todo en el caso de aquellos que tengan que desplazarse al nuevo centro pastoral.Una situación que en Galicia es especialmente delicada, ya que las parroquias forman parte desde hace siglos del ADN cultural y sentimental de sus habitantes. Incluso hay quien ha mostrado su preocupación por razones más tangibles, como son los largos desplazamientos que algunas personas tendrían que realizar para escuchar misa los domingos o acudir a catequesis.Por citar un ejemplo, los de Armenteira, en Meis , tendrían que ir a San Lourenzo de Nogueira. El viaje puede hacerse en poco más de un cuarto de hora por autovía, pero el coche se convertirá para muchos en un bien indispensable si quieren acudir a su centro pastoral.La organización del territorio de la Iglesia es diferente de la político-administrativa. También lo es el proyecto de unidades pastorales. Así, por ejemplo, en el pueblo de Vilanova estará uno de esos centros pastorales, y hasta él no solo tendrán que ir los fieles de todas las comunidades de los alrededores, sino también los de A Illa , que a efectos religiosos dependerán de Vilanova.Los residentes en Bamio (Vilagarcía), tendrán que desplazarse hasta Catoira; los de Curro ( Barro ) tendrán que bajar hasta San Lourenzo de Nogueira (Meis); los de Gondar o Noalla (Sanxenxo), tienen su unidad pastoral en el centro de O Grove; Ribadumia recibirá a gente de Padrenda y Cobas (Meaño); y los vecinos de Nantes (Sanxenxo), tendrán que acercarse hasta Dena.El nuevo mapa pastoral del territorio equivalente a O Salnés y las comarcas colindantes contará con diez centros principales de culto. Se trata de San Miguel de Catoira, Santa Eulalia de Arealonga, Vilanova, Cambados, Ribadumia, San Lourenzo de Nogueira, San Martiño de O Grove, Dena, Sanxenxo y San Xoán de Poio Éste último no pertenece a la división político-administrativa de O Salnés, pero sí a la religiosa, y en esta unidad pastoral se centralizará la actividad de las demás feligresías del municipio y de algunas de las afueras de Pontevedra , como son las del Divino Salvador, Campañó, Combarro, Samieira y Raxó.En total, el territorio adscrito a la Vicaría de Pontevedra consta de siete arciprestazgos, que suman 193 parroquias. El objetivo es unificarlas todas ellas en torno a 26 centros pastorales, que en principio se ubicarían, además de los ya citados en O Salnés, en las siguientes poblaciones: Campo Lameiro, Amil (Moraña), Cuntis, Portas, San Tomás de Caldas, Santa Mar ía a Maior (Pontevedra), Lérez, Pontecaldelas, Vilaboa, Marín, Bueu, Cangas, O Carme (Moaña), Cerdedo, Carballedo (Cotobade) y Forcarei.En ocasiones, la puesta en marcha de estas unidades pastorales ha supuesto la construcción de nuevos templos, mucho más grandes que las iglesias anteriores, y dotados con despachos y salas para impartir cursos . Así se ha hecho por ejemplo en Milladoiro (donde se agrupan 13 parroquias de Ames y Teo), Santa Comba o Chantada. Pero estas obras no se harán de forma sistemática en cada unidad pastoral, ya que se analizará caso a caso la necesidad de un nuevo edificio.https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2019/02/10/arzobispado-proyecta-centralizar-10-parroquias/2048850.html