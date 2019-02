Para los Morones sigue la prohibición

La Audiencia Provincial mantiene las medidas cautelares

La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra desestimó en apelación la solicitud de la defensa de Juan Paulo Giménez , uno de los hermanos del líder del clan de los Morones , Sinaí Giménez, para que se retiraran las medidas cautelares adoptadas en su día de prohibir ejercer la venta ambulante hasta en diez municipios de la provincia de Pontevedra, entre ellos Cangas.La defensa mantenía que los supuestos que en su día se basó la Sección 2 de la Audiencia Provincial de Pontevedra para acordar por medio de un auto del 11 de enero de 2017 la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro de los mercados de Moaña, Redondela, Sabarís, Pontevedra, O Porriño, Tui, Ponteareas, Barro, Cangas y Vigo. En este sentido recuerda que el 14 de junio de 2018 se realizó en el Concello de Mar ín un sorteo público para la adjudicación de los puestos ambulantes en el mercado de la villa en el que resultó adjudicatario Sinaí Giménez y también miembros del colectivo de gitanos zamoranos, sin que desde entonces se produjeran enfrentamientos entre los dos clanes. "Isto é, que, como no mercado de Marín a convivencia entre moróns e os zamoranos non se amosa conflictiva, xa non existiría razón de ser para o mantenemento da medida cautelar imposta ao apelante, é dicir, a prohibición de achegarse a menos dun kilómetro dos mercados de todas aquellas vilas nomeadas".Para el tribunal falla la primera afirmación, ya que la adjudicación de los puestos en el mercado de Marín resultó todo menos pacífica, a tenor de las fotocopias de los medios de comunicación presentadas a las actuaciones de la Fiscalía, que ese pone al recurso de apelación. El tribunal señala que "o acontecido o día do sorteo público dos postos semella que pasa a ser investigado polos xulgados de instrucción de Marín, logo de que o propio xulgado a quo de Cangas se inhibise das súas dilixencias previas. E o hipotético feito de que nun mercado en concreto non existan conflictos entre as dúas comunidades enfrontadas -as dos moróns e zamoranos-, como en calquera outra localidade posible, no obsta para o mantenemento da prohibición de achegamento do recorrente a outros determinados e concretos merados, media que, polo de agora, ben que se demostrou efectiva para o seu normal desenvolvemento".https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/02/15/morones-sigue-prohibicion/2052214.html