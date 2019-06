Cine cargado de terror, pero sin barreras

Xuntos Down Pontevedra graba en Bueu un corto dentro del Área Social del FIC

El Área Social del FIC Bueu completó ayer el rodaje de los cortos vinculados a esta sección del festival. Después de las grabaciones de Con Eles (Vilagarcía) y el Secretariado Xitano de Vigo le tocaba el turno a Xuntos Asociación Síndrome de Down, que eligió una historia de terror.

Con la consabida voz de "¡Acción!" diez usuarios de Xuntos Asociación Síndrome de Down de Pontevedra iniciaron ayer en Bueu la grabación de un cortometraje de terror que se proyectará dentro de la próxima edición del Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FIC). La iniciativa forma parte del Área Social del certamen, uno de los pilares del festival para acercar el cine a todos los sectores de la sociedad . El rodaje contó con localizaciones en el centro de Bueu y con una serie de escenas nocturnas en la carretera de Sabarigo, en la parroquia de Cela.El mundo del cine y del terror no es desconocido para los usuarios de Down Pontevedra, que ya han participado en el concurso de cortos D-Medo del Concello de Barro. Pero ahora son los protagonistas al otro lado de la cámara. Desde hace cuatro meses participan en un taller del FIC en el que trabajaron en todo el proceso de preproducción y producción: elegir ideas, elaborar el guion, un plan de rodaje, elección de actores, vestuario... Ellos son Cristina Rial, Manuel Fernández, Álvaro Quinteiro, Patricia Galego, Abel Castellano, Laura Pérez, Jessica Rodríguez, Pablo de la Peña, Celso Luengo y Enmanuel Jesús Briceño. El proyecto cinematográfico por el que finalmente se han inclinado se titulará "O sopro da morte", una historia basada en una leyenda urbana de una niña que aparece en las curvas de una carretera y ... ¡hasta ahí se puede contar! Para conocer el resto de detalles y el desenlace habrá que esperar al estreno, que será en la jornada inaugural del FIC Bueu (el 6 de septiembre, en el Centro Social do Mar de Bueu).Los diez usuarios de Xuntos Down Pontevedra asumieron toda la responsabilidad técnica: dirección, iluminación, sonido, maquillaje, vestuario... Se trataba de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en los cuatro meses que llevan trabajando en este taller cinematográfico. Ellos se pusieron detrás de la cámara y para dar vida a su historia cuentan con la colaboración del grupo de teatro 105 Besos. Sus componentes son quienes se pusieron delante de la cámara para interpretar a los personajes de "O sopro da morte". Ahora les queda la última parte del proceso, que consistirá en el montaje final de las escenas rodadas ayer y que dará lugar a un cortometraje de unos cinco minutos de duración.El Área Social del FIC Bueu cuenta con dos ramas y cuenta con el apoyo de la Obra Social de "la Caixa". Una es la organización de talleres como el que se realiza con Xuntos Down Pontevedra. Este año se ha trabajado con la Asociación Con Eles, de Vilagarcía, y con la Fundación Secretariado Xitano de Vigo, que ya han rodado sus respectivos cortometrajes.La otra sección del Área Social consiste en proyecciones cinematográficas, que se realizan en los dos centros de día de Bueu (Pescadoira y Contigo), en la unidad pediátrica del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y desde este año en centro penitenciario de A Lama . El objetivo es "contribuír ao desenvolvemento social e cultural da nosa contorna, fomentando valores coma o respecto, a igualdade e a solidariedade", explican desde el FIC Bueu.https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/06/14/cine-cargado-terror-barreras/2123496.html