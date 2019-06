La constitución de sociedades mercantiles en la comarca presenta el nivel más alto de la década

El año 2018 finalizó con un total de 263 sociedades mercantiles constituidas en los catorce municipios de la comarca, lo que arrojó una media mensual de 22 operaciones de este tipo. Fue la cifra más baja de últimos siete ejercicios, si bien nunca se habían superado las 30 fundaciones cada mes. En cambio, el presente 2019 presenta una tendencia totalmente contraria y entre enero y mayo ya se suman 160 fundaciones, a razón de 32 al mes, lo que supone el índice más alto de la última década. Así se pone de manifiesto en el balance del Instituto Galego de Estatística, con datos del Boletín del Registro Mercantil Este órgano considera sociedades constituidas "a aquellas inscritas en los registros mercantiles, en el mes de referencia de la información, independientemente de la fecha en la que comenzaron a realizar operaciones comerciales". Y este año se lleva, por el momento el récord, ya que comenzó con una verdadera avalancha de creación de sociedades mercantiles ya en enero, y la tendencia se mantiene desde entonces.Son 161 en toda la comarca, por encima de las 29 mensuales que se registraron en 2016, año que marcaba el nivel más alto hasta ahora. La evolución es similar en la mayor parte de los municipios, pero destacan Pontevedra y Sanxenxo.Por sectores, es el del comercio el más abundante en Galicia, con casi el 25% del total, pero también abundan las empresas de construcción. En la mayor parte de los casos se trata de emprendedores que abren un pequeño comercio o un taller de albañilería o fontanería, por ejemplo. Este aumento es asociado por algunos expertos a un aumento del paro, si bien por el momento no se registra ese crecimiento del desempleo Por municipios, Pontevedra acapara la mitad de las creaciones, con 77 (el pasado año fueron 123 en todo el ejercicio, por delante de las 27 de Sanxenxo o las diez de Poio, las ocho de Caldas y Vilaboa o las siete de Mar ín. La relación se completa con A Lama y Portas (6 por municipio), Ponte Caldelas y Moraña (cuatro en cada caso), dos en Cerdedo-Cotobade y una en Barro y otra en Cuntis. Por el momento, Campo Lameiro aún no se ha estrenado.Eso sí, en la mayor parte de los casos son sociedades limitadas y ninguna es anónima, tipo de sociedad en la que "el capital, que está dividido en acciones, se integra por las aportaciones de los socios, que no responden personalmente de las deudas sociales", y, sobre todo, en las que "el capital social no puede ser inferior a 60.101 euros", cifras que se escapan de la capacidad de pequeños autónomos, protagonistas de las mayor parte de las nuevas empresas.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/06/06/constitucion-sociedades-mercantiles-comarca/2118902.html