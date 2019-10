Fernando Romero, director de EDF Solar: “Ya no somos ni mucho menos los más baratos”

Las grandes eléctricas están acostumbradas a grandes escalas, en las que la parte humana deja de existir. Trabajan más a volumen, a masa. Mientras que el autoconsumo requiere un trato mucho más personal, más a medida. Y ahí llegamos nosotros –con agilidad y con un servicio personalizado–, pero no llegan ellas. Están habituadas a otro modelo de negocio. Así que se están centrando más en el sector doméstico, que es donde tienen más capacidad de llegada. Porque ahí tienen millones de clientes. Además, tienen una capacidad de financiación de las instalaciones diferente a la que podemos tener nosotros.Vamos a ver… Hoy se ha creado una red de instaladores que no dan ningún valor añadido a la instalación, ninguno más que instalarla, lo cual conlleva evidentemente un perjuicio para el sector… Porque la calidad, el conocimiento y la diligencia con la que se hacen esas instalaciones… Mire, esto va a conllevar que, de aquí a un par de años, haya… digamos… situaciones incómodas… o situaciones de perjuicio para el cliente cuando vea los resultados de la inversión que ha hecho. Se está trabajando por volumen y no por calidad. Y sí, nosotros seguimos diferenciándonos por el trato al cliente, por la calidad, por el servicio posventa.El 30, el 40% ya está amortizado. Yo diría que unas 300 obras ya están amortizadas. Puede que más… Pero, bueno, lo dejamos en unas 300.El año pasado [2018] hicimos más de 300 obras. Este año, en agosto, ya hemos llegado al volumen del año anterior. Calculo que, en 2019, creceremos un 40, un 50% con respecto al año anterior. Ahora mismo, a fecha de hoy, llevamos 15 megavatios instalados (que ya están operando) y otros 15 en obra. Esperamos acabar 2019 con alrededor de 25. En todo caso, ahora mismo estamos definiendo un nuevo modelo de negocio. Era necesario ajustar nuestro perfil de cliente, para crecer a un ritmo sostenible, para no defraudar expectativas y poner en riesgo ese crecimiento. Porque estamos encontrándonos instalaciones en las que el precio prima por encima de todo. Y lo que debería ser prioritario es la sostenibilidad, la durabilidad de una instalación cuya vida útil debe alcanzar como mínimo los 25 años. Han aparecido muchos actores en el sector, y lo que quieren es aprovechar esta oportunidad. Están en su derecho, por supuesto, pero yo creo que la Administración (o la patronal, si es que la hay) tendrían que regular todo esto de algún modo… Deberían regular o informar de los perjuicios que pueden acarrear determinadas maneras de hacer. Porque empieza a ser preocupante.Bueno, vamos a ver: hay muchas empresas que están haciendo bien su trabajo, en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, pero, una vez dicho esto, también le digo que hay otras que creemos que están incidiendo negativamente en el autoconsumo. Estamos viendo instalaciones que se han hecho hace seis, siete, ocho meses, y que nos llaman para preguntarnos por qué no producen. Hay zonas muy concretas, zonas de radiación muy alta, en las que parece que, por esa generosidad de la naturaleza, pues se permiten hacer instalaciones que no son eficientes. Y esa no eficiencia se repercute en el coste de la instalación. Y eso posiblemente nos dé algún disgusto a futuro.Exacto, se están ejecutando instalaciones donde prima el cortoplacismo, el beneficio inmediato, sin valorar el servicio al cliente. Donde… por así decirlo… vale casi todo. Y yo creo que los que llevamos años en este sector, los que lo entendemos como un proyecto de carrera profesional y un plan de vida personal, debemos concienciarnos de que la profesionalización del sector debe comenzar con nosotros mismos, con nuestras empresas. Los que llevamos tantos años en el sector debemos defender la profesionalización y asumir la responsabilidad que conlleva una instalación de autoconsumo, evitando sobredimensionamientos innecesarios, estructuras coplanares donde no procede [estructuras que sirven para colocar las placas con el mismo grado de inclinación que el tejado], malas calidades, etcétera, etcétera…. Está ocurriendo. Y es difícil controlarlo, pero no imposible.Sí [se ríe]. Hace dos años se nos criticaba a nivel nacional por los precios que estábamos dando, por debajo del euro en instalaciones industriales. Hoy nos hemos ajustado al precio del mercado. Ya no somos ni mucho menos los más baratos. Éramos los más baratos por el volumen de compra que teníamos. Y hoy seguimos teniendo más volumen que cualquier otra empresa del sector, evidentemente, pero, ahora, además de mantener el nivel de calidad que dábamos antes en diseño, montaje, componentes y demás, hemos elevado el nivel en algún otro aspecto. ¿Qué aspecto? Las garantías, los seguros a largo plazo y el servicio de más de 200 profesionales.La parte administrativa. Las instalaciones de un cierto tamaño que quieren vender a la red sus excedentes no pueden seguir estando reguladas por un Real Decreto del año 2000 [RD 1955]. Tramitar una instalación de 200 kilovatios [kW] tal y como se tramitaba una central de ciclo combinado de 400 megavatios [MW] en el año 2000 no tiene ningún sentido. Si el fin último es un modelo energético distribuido, pues entonces no puede ser que una gran parte de las empresas del sector esté trabajando con inyección cero porque legalizar una planta con vertido a red es emprender una odisea insufrible: acabas discutiendo de nuevo con la distribuidora, la parte de legalización de la comunidad autónoma sigue siendo un laberinto… Necesitamos una tramitación simplificada para instalaciones con excedentes. Hasta 15 kW lo han hecho. Hasta 100 kW ya estaba, más o menos bien, con el Real Decreto 1699, pero, a partir de 100 kW, seguimos en las mismas. Insisto: si realmente queremos que haya generación distribuida no podemos depender de un trámite que en el mejor de los casos se va a cinco o seis meses. En el mejor.Es cierto que tenemos muchos megavatios en desarrollo. El problema es que aquí hay una burbuja parecida a la de 2008, una burbuja en lo que se refiere a los puntos de conexión, que tienen un valor desproporcionado. Esto necesita una regulación, inmediata, por parte de la Administración Central.Lo dicho: tiene que haber una regulación que marque plazos para la ejecución del proyecto. Y si el promotor no cumple con esos plazos, ejecución inmediata del aval. Sin titubeos: a ejecutar avales. Porque no puede ser que se esté reservando capacidad de red, un punto de conexión, cuando hay profesionales como nosotros, y como tantos otros compañeros del sector, que sí que tienen un proyecto real. En 2008 España instaló casi 3.000 MW. Han pasado diez años: ahora no es necesaria una prima; el coste se ha reducido un 90%; la gente tiene diez años más de experiencia… ¿Cómo es posible entonces que solo se estén instalando ahora mismo 4.000 MW? Si es que hoy día la fotovoltaica es viable yendo a mercado. ¿Dónde está toda esa conexión que está concedida?Las eléctricas están otra vez acaparando la generación renovable. Y los pequeños productores, como nosotros, las pequeñas empresas que desarrollamos proyectos, pues no los podemos ejecutar. ¿Por qué? Porque el precio del punto de conexión es enormemente grande. ¿Qué ocurre entonces? Pues que una empresa enormemente grande lo paga. ¿Y qué pasa a continuación? Pues que está marcando un precio de venta. Porque la gente se entera. Y, si alguien que ha estado tres años con el papelito en casa sin hacer absolutamente nada (porque la Administración no le ha exigido que ejecute el proyecto) ha pegado un pelotazo de 11 millones de euros por un permiso que le ha costado tramitar 400.000… pues… ¿vamos a esperar que los demás pidan menos? ¿Y qué pasa al final? Pues que, en vez de haber crecimiento, hay contracción. Volvemos al modelo de negocio español: al yo tramito, yo vendo. Y eso hay que cortarlo de inmediato. Porque el sector de la energía no puede ser un sector especulativo. El energético tiene que ser un sector eje del PIB. Y no está sucediendo, y, por culpa de la especulación con los permisos, no se va a crear el empleo que se debería crear.

Las diez de últimas

Lugar y fecha de nacimiento

Rentería, Guipúzcoa. 1982.

¿Dónde estudió Fernando?

En Deusto y en Santiago de Compostela.

¿Un deporte?

El rugby. Me gusta mucho verlo. Aunque juego bastante al fútbol.

¿Primer empleo?

Camarero y repartidor de Telepizza.

¿Profesión?

Si me lo pregunta alguien en una mesa... me encanta la parte de procesos y operaciones. Si me preguntan en confianza... soy comercial.

¿Vocación?

Comercial. Me gusta el trato humano. Muchísimo. La actividad comercial es una actividad muy viva. Cada día es un día nuevo.

EDF empieza en Pontevedra en clave de autoconsumo a principios de década. ¿Cuánta fe hace falta para creer en el autoconsumo solar bajo el cielo de Galicia y con un impuesto al Sol, entonces, en el horizonte?

No hay iglesia ni religión que te la dé. Mucha fe. Muchísima. La tuvimos, la tenemos, y cada vez mas.

¿Una asignatura pendiente?

Ahora mismo... y desde hace ya unos años... dedicación a mi familia, a mi gente.

¿A cuánto se está vendiendo el autoconsumo industrial?

A cero ochenta más o menos [0,80 € el vatio]. O por debajo, dependiendo de la instalación, dependiendo de la potencia... Pero digamos que sobre cero ochenta… Sí, más o menos.

¿Y el doméstico?

No sé decirle: euro cincuenta, euro treinta, depende.