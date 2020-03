El Plan Concellos suma dos millones de euros para un total de 18 municipios

La Diputación de Pontevedra aprobó ayer subvenciones de casi dos millones de euros destinadas a 18 ayuntamientos a través de la primera relación de la línea 2 y la sexta concesión de subvenciones de la Línea 3 del Plan Concellos De esta cantidad, 722.675,61 euros corresponden a la línea 2 de amortización, pago de deudas, gastos corrientes y actividades; mientras que 1.248.031,89 euros derivan de las aportaciones de la línea 3 de Empleo La mayoría de peticiones de la línea 2 van a estar dedicadas a actividades sociales. Así, el Concello de Barro solicita 30.000 euros para la Festa do Viño, Cerdedo-Cotobade 23.000 para la Festa do Petote, Transgalaica, los Campamentos y el Carnaval y Baiona 52.000 para la Festa da Arribada y Sons do Casco, entre otras.La sexta concesión de subvenciones correspondiente a la línea 3 de empleo acercará inversiones a siete ayuntamientos de la provincia: Barro, Catoira, Gondomar , Lalín, Mondariz, Poio y Sanxenxo. "Estos concellos van a contratar a 116 trabajadores municipales, entre los que se encuentran operarios de parques y jardines, administrativos, técnicos de turismo, animadores socioculturales. Se trata, por tanto, de empleos que permiten atender a la ciudadanía en todos los campos de los servicios de los ayuntamientos", comentó la presidenta de la Diputación sobre los perfiles solicitados.La selección de este personal se hace, entre personas desempleadas, a través del Servicio Público de Empleo y los contratos se extenderán hasta el 31 de diciembre de este año.https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2020/02/29/plan-concellos-suma-millones-euros/2255188.html