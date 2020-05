ESTE VENRES REMATA O PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2020/21 NAS ESCOLAS INFANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS E NAS PRAZAS CONCERTADAS

§ A presentación das solicitudes deben realizarse preferentemente de maneira telemática a través da sede electrónica da Xunta

A Xunta de Galicia mantén aberto ata o vindeiro venres día 29 o prazo de inscrición para o curso 2020/21 nas escolas infantís públicas autonómicas e nas prazas públicas concertadas en escolas infantís de iniciativa privada.





Coa apertura do prazo de matrículas, a Xunta procura diminuír a inquedanza das familias sobre o vindeiro curso nas escolas de 0 a 3 anos, á espera de que o Goberno central fixe uns criterios claros sobre os prazos e condicións para a reapertura destes centros.





A presentación das solicitudes debe realizarse preferentemente de maneira telemática a través dos formularios dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia . Con esta medida, trátase de evitar que as familias se teñan que desprazar nesta situación de emerxencia sanitaria.





Novidades

No vindeiro curso haberá dúas grandes novidades. En primeiro lugar, este será o primeiro curso completo no que se aplique a gratuidade para segundos fillos e sucesivos na atención educativa. En segundo lugar, en cada unha das sete principais cidades de Galicia polo menos unha escola infantil pública autonómica ampliará o seu horario de apertura ata as oito da tarde, co fin de mellorar a conciliación das familias.