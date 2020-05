Las promesas del BNG y PSOE: Sigue sin agua potable la familia de Barro que espera por el pozo de Adif

Cumplen los dos meses del estado de alarma sin poder ducharse o cocinar con el abastecimiento de su casa

"Nada dá resultado. Xa non nos collen o teléfono nin en, nin na. Non sabemos que facer para que nos fagan caso". Con estas palabras resume Montse Ribadulla, vecina de San Amaro, en, la situación que está viviendo su familia desde que hace unos meses la empresa contratada por Adif terminase lasde pozos de abastecimiento para 13 familias del barrio.Las obras del AVE, que en esta zona se terminaron hace más de una, secaron totalmente los pozos que existían y el sistema de abastecimiento que tenían estas familias. La contraprestación fue la construcción de unque un buen día Adif se negó a seguir(pues contaba con un bombeo que generaba un alto coste eléctrico y se averiaba con frecuencia). Tras unas complicadas negociaciones y muchas protestas, la empresa dependiente de Fomento aceptó, en 2018, restituir el servicio a cada familia con un. Al dejar de emplear el sistema anterior, varios de los usuarios contaban con los nuevos pozos para abastecer sus, pero solo la familia de Ribadulla iba a depender en exclusiva de su. El problema surgió cuando la empresa se retiró, acabada la obra, pero en el momento en que lastodavía no eran positivas.La vecina de San Amaro se vio, desde entonces,y ha tenido que sufragar agua para usos alimentarios, de higiene y hasta para cuidar a sus caballos. Ribadulla ha recurrido aly a la Subdelegación del Gobierno, pero pese a las buenas palabras, encadena más de 60 días sin agua potable. La vecina denuncia que Fomento no cumple su parte del trato "e, de feito, nunca asinamos a entrega dos pozos, porque saben que non todos están ben".https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarca-de-pontevedra/sigue-agua-potable-familia-barro-espera-pozo-adif/202005231254421087718.html