O Alcalde do Concello de Barro denuncia a Jose Suarez, concelleiro do PP, polas fumigacións

O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), denunciou perante a Garda Civil aAbraldes manifesta na denuncia, que na mañá do pasado sábado, 25 de abril, este concelleiro do PP levou a cabo "presuntamente labores de desinfección por varias vías públicas do término municipal de Barro, nin ter tampouco autorización de calquera outra Administración competente".Así, explica que a "desinfección" foi organizada "ao parecer" por todos os concelleiros do grupo municipal do Partido Popular de Barro. Un extremo que se confirma na páxina de Facebook, na que o pasado sábado publicaron que tiñan despregado "outro gran operativo especial de desinfección de contenedores e valdeo de varios espazos públicos e aldeas do noso concello mediante un".Na denuncia consta que para esta presunta "desinfección" da vila empregaron "un camión cisterna de gran tonelaxe" dunha empresa de Meis da que"Ante esta actuación totalmente irregular e sen control, que pode, o alcalde presentou denuncia ante a Garda Civil, o SEPRONA e a Consellería de Medio Ambiente para que se investiguen os feitos e se depuren as responsabilidades ás que puideran dar lugar", informan desde o concello nun comunicado.Ademais, Xosé Manuel Fernández Abraldes manifesta na denuncia que tivo coñecemento "doutros labores similares a fin de semana anterior" como demostran as fotografías publicadas o día 19 de abril no Facebooksobre un "operativo especial para levar a cabo a desinfección de varios espazos públicos e aldeas do noso concello".Un "operativo especial" realizado, segundo a mesma publicación do PP, coas "feitas polos propios concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular corespondentes as súas retribucións por asistencias a plenos e comisións".Desde o Concello de Barro aseguran quee que o consistorio "leva facendo a desinfección dos lugares máis sensíbeis" desde "a primeira semana da declaración do estado de alarma". "Para iso conta con dous equipos de operarios municipais e vehículos oficiais, co apoio de voluntarios de protección civil. Ademais, persoal da Consellaría de Medio Rural tamén desinfecta as inmediacións do centro de saúde, como reforzo das actuacións municipais", explican.Nas súas redes sociais, as populares critican (en referencia aos feitos denunciados) que "o alcalde se adicara a chamar á Garda Civil para ameazar os veciños e empresas que interviñeron no mesmo,aínda que finalmente non o chegase a conseguir".Porén, o Goberno local critica que "os membros do PP anden polas casas da xente unicamente buscandocon actuacións tan esperpénticas".https://www.nosdiario.gal/articulo/politica/alcalde-barro-denuncia/20200427175312096091.html