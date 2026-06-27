 A Deputación investirá máis de 105.000 € do Plan +Provincia para a renovación do parque infantil de Santo Antoniño, en Barro - Voz de Barro. Noticias

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sábado, 27 de junio de 2026

A Deputación investirá máis de 105.000 € do Plan +Provincia para a renovación do parque infantil de Santo Antoniño, en Barro

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 Conferencia de prensa de Luis López PEID

 

A actuación, financiada integramente cos recursos provinciais, permitirá ofrecer un espazo máis seguro e moderno e adaptar o espazo á normativa de seguridade

 

 A Deputación de Pontevedra aprobou este venres na Xunta de Goberno unha achega por valor de máis de 105.000 euros no marco do Plan +Provincia 2026-2027 para o Concello de Barro. O presidente provincial, Luis López, anunciou que os recursos provinciais permitirán financiar integramente a renovación integral do parque infantil de Santo Antoniño. “A cada semana que pasa, máis avanzamos no reparto dos 85 millóns de € cos que conta este plan, que é fundamental para que Pontevedra sexa na que se presten servizos públicos de calidade”, sinalou Luis López.

 

A actuación ten o obxectivo de mellorar a calidade de vida das familias deste núcleo ofrecendo un espazo máis seguro e máis moderno para os menores, ademais de adaptar o parque á normativa vixente de seguridade de xogos infantís.

 

As obras consistirán na retirada dos xogos existentes, na retirada do pavimento de caucho continuo e céspede artificial, a demolición da soleira de formigón e o borde para a preparación da superficie e a execución dunha nova, a restauración da varanda e a execución dun acceso en zigzag, a instalación dos novos elementos de xogo e mobiliario urbano, a execución dun pavimento de caucho continuo que absorbe os impactos e a instalación dun pavimento de céspede artificial.

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