Barro: Al aduanero detenido por corrupción ya lo denunció en el 2019 un vecino por encañonarlo con una pistola

Ocurrió en diciembre del 2019 en Barro por un conflicto de fincas

Una baja sanitaria lo apartó casi todo el 2019 de su trabajo

El funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera P.S. fue arrestado el miércoles en Madrid junto a un ciudadano colombiano y 370.000 euros en metálico. El mismo acompañante, ya en su casa, guardaba 5 kilos de cocaína. Pero P.S. figura en otro atestado policial que nada tiene que ver con su arresto por el presunto cobro de dinero sucio a cambio de facilitar información reservada al clan Santórum u otras organizaciones. Lo tramita la Guardia Civil y se originó el pasado diciembre. Recoge la acusación de un vecino de Barro que sitúa a este arousano, de unos 33 años de edad, encañonándolo con una pistola en el contexto de una discusión.El origen del conflicto serían unas fincas contiguas propiedad de ambos, aunque la relación entre ellos, según parece, era mala hacía tiempo. Lo único seguro es que la Guardia Civil citó a P.S. para tomarle declaración. Él alego que se trataba de un arma de fogueo, incluso la enseñó, pero el denunciante, al verla, negó que fuese la misma que le presionaron contra el cuerpo.El puesto de P.S. en la tripulación de una patrullera, en Vilagarcía, no implica el uso de algo así. Otro hecho es que el Servicio de Vigilancia Aduanera le abrió un expediente al conocer el contenido de la denuncia del vecino de Barro.La vivienda de P.S., en Renza (Vilagarcía), al igual que un coche de alta gama, despertaron ciertas sospechas entre sus superiores. El chalé, con sistema de videovigilancia, se habría comprado hace unos tres años por un precio que habría superado los 300.000 euros. Lo único seguro, por ahora, es que toda la información patrimonial y fiscal será judicializada para determinar su origen. Hay que recordar que el Servicio de Vigilancia Aduanera ya seguía de cerca los pasos de su funcionario desde hace dos años por el elevado nivel de vida.de su chalé a manos de sus propios compañeros y agentes de la Policía Nacional.P.S. estuvo buena parte del 2019 inactivo por una baja sanitaria provocada por las secuelas de una lesión en un brazo hace ya varios años. Es por eso que, al menos durante ese tiempo, se cree que no pudo acceder a la poca información relevante que reciben, sobre operaciones antidroga concretas, los funcionarios de su mismo rango en el Servicio de Vigilancia Aduanera. Es más, no se descarta que parte de su presunta actividad ilícita la hiciera por su cuenta sin utilizar datos reservados.