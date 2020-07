UN TOTAL DE 2.112 MENORES DE 21 ANOS DA ÁREA DE PONTEVEDRA VIAXAN DE BALDE NO AUTOBÚS INTERURBANO COA TARXETA ‘XENTE NOVA’ UN MES DESPOIS DA IMPLANTACIÓN DO DISPOSITIVO

Na segunda quincena de xuño realizáronse unhas 1.590 viaxes con este dispositivo nesta nova área





§ Trátase da primeira fase da ampliación territorial do plan social de fomento do transporte público da Xunta que tamén abrangueu toda a provincia de Ourense e que prevé o seu desenvolvemento progresivo ata acadar o conxunto de Galicia

§ O número de mozos con este dispositivo no municipio de Pontevedra ascende a 1.190 e 568 foron as tarxetas Xente Nova expedidas en Marín

§ No primeiro mes de extensión da tarxeta de transporte TMG expedíronse na área de Pontevedra 1.671 dispositivos





Un total de 2.112 menores de 21 anos da área de Pontevedra poden viaxar xa de balde no autobús interurbano coa tarxeta ‘Xente Nova’ un mes despois da implantación deste dispositivo.

A tarxeta ‘Xente Nova’ é unha iniciativa social de fomento do transporte público que a Xunta puxo en marcha no ano 2016 nas áreas de transporte metropolitano para permitir a gratuidade no transporte público a menores de 19 anos. O pasado 1 de xaneiro ampliouse a cobertura do dispositivo ata os menores de 21 anos e, o pasado mes de xuño, a Xunta puxo en marcha este dispositivo na provincia de Ourense, onde se están a beneficiar da gratuidade 1.004 menores de 21 anos, e en 13 concellos da área de Pontevedra: Pontevedra, Poio, Ponte Caldelas, Marín, Vilaboa, Soutomaior, Bueu, Sanxenxo, Barro, Moraña, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade e A Lama.

Trátase da primeira fase da ampliación territorial no transporte público dependente da Xunta, no marco da renovación integral das liñas de transporte público interurbano de Galicia, que se desenvolverá de forma progresiva ata acadar o conxunto da comunidade.

Nos concellos da área de Pontevedra o número de tarxetas ‘Xente Nova’ expedidas ata o momento ascende ata as 2.112, das que 1.190 son da cidade de Pontevedra e 568 pertencen a mozos e mozas menores de 21 anos de Marín. Nesta listaxe da procedencia de usuarios que viaxan xa de xeito gratuíto con este dispositivo, séguelle Poio (108), Sanxenxo (93), Bueu (49), Barro (32), Campo Lameiro (30), Moraña (17), Ponte Caldelas (13), Vilaboa (8) e Cerdedo-Cotobade (4)

As viaxes realizadas durante a segunda quincena de xuño co dispositivo ‘Xente Nova’ nesta área suman un total de 1.590. O maior número de viaxes realizadas de ida e volta correspóndese cos traxectos entre Pontevedra e Marín (728), entre Pontevedra e Sanxenxo (507), entre Pontevedra e Bueu (87) e entre Pontevedra e Poio (36).

Tarxeta TMG

A implantación total do Plan de Transporte Público está a permitir estender ademais ao conxunto dos usuarios do autobús interurbano da provincia de Ourense e da área de Pontevedra as vantaxes da Tarxeta de Transporte Metropolitano (TMG), cun 10% de desconto en todas as viaxes.





Neste sentido, no primeiro mes de extensión da tarxeta de Transporte TMG, expedíronse na área de Pontevedra 1.671 dispositivos.





Deste xeito, coincidindo coa posta en funcionamento destes novos contratos, os usuarios das liñas destas áreas teñen tamén á súa disposición un novo bono de ata 50 viaxes mensuais, independentemente de que sexan de ida ou de volta, que supón un desconto do 50% do custo de cada unha das viaxes sobre a tarifa das empresas.