Cruz Roja recibe 268 toneladas del plan de Ayuda Alimentaria

La subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, asistió este martes a la entrega de la última partida de la Ayuda Alimentaria 2020 destinada a la asamblea provincial de Cruz Roja en Pontevedra.

Se trataba de una partida de 268 toneladas de alimentos cedida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del citado programa de ayuda a las personas más desfavorecidas.

La entrega de ayer forma parte de la tercera y última fase del programa, en la que Cruz Roja y el Banco de Alimentos -entidades que se encargan del almacenamiento y distribución en la provincia- repartirán entre más de un centenar de asociaciones 536 toneladas de productos alimenticios. El programa contó en la provincia con 23.750 beneficiarios, un 8 % más que en el ejercicio anterior, y reparte, sumando también los alimentos distribuidos a lo largo de la primera y segunda fase (junio y octubre del año pasado), un total de 1.569 toneladas de comida.

Durante a súa visita, Maica Larriba quiso agradecer «á Cruz Vermella o seu papel e a súa achega como centro de almacenamento e distribución, fundamentais para este programa». Asimismo, destacó «a axuda inestimable do máis de centenar de organizacións de reparto que colaboran co Goberno na provincia, encargándose da entrega ás persoas máis necesitadas destes produtos alimenticios non perecedoiros. Agradezo o esforzo de todas estas organizacións e dos seus voluntarios e voluntarias, porque xuntos chegamos a quen máis nos precisa».

Larriba estuvo acompañada en su visita a las instalaciones de Barro por la presidenta provincial de Cruz Roja, María Teresa Álvarez, y por la secretaria y la técnica encargada del proyecto de Ayuda Alimentaria, María Jesús Fernández y Berta Segovia, respectivamente.

