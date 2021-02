La barrera de los 250 casos covid por cien mil habitantes se resiste a caer

Solo tres concellos de Pontevedra y O Salnés bajan del límite referencial de Sanidade

El listón de los 250 casos activos de covid por cien mil habitantes es uno de los baremos que utilizan las autoridades sanitarias en su evaluación diaria de la situación de los concellos. La incidencia a 14 días en Pontevedra y O Salnés no es buena y queda por encima, comparativamente, de las cifras proporcionadas por el Sergas para buena parte del área sanitaria de Vigo. En el ámbito de influencia olívico no es que haya menos casos activos, porque los enfermos de covid superan allí los 2.100 y en Pontevedra y O Salnés no llegan a los 1.800, pero hay bastantes más concellos vigueses con una incidencia menor porcentual del coronavirus sobre su cómputo de vecinos.

Mientras la curva ha bajado de la barrera de los 250 pacientes por cien mil personas en trece concellos de la provincia a 14 días, tomando como referencia los datos facilitados esta mañana por el Sergas, solo tres de ellos pertenecen a Pontevedra y O Salnés. Es una situación bastante volátil, que puede cambiar de un día para otro, pero, ahora mismo solo Bueu, ya desde hace unos días, Campo Lameiro, desde ayer, y A Illa, recién incorporado hoy, pueden hacer gala de estar en ese reducido número de municipios por debajo de la temida barrera de los 250 casos covid por cien mil personas.

Por la contra, Vigo tiene hasta ocho concellos donde no se alcanza la barrera de los 250 casos por cien mil a 14 días, y uno, Nigrán, se encuentra por debajo de los 150 casos por cien mil vecinos. En Deza, Dozón es el único de toda la provincia de Pontevedra donde en dos semanas no se han encontrado casos nuevos.

Impacto desigual

La situación en algunos concellos de Pontevedra y O Salnés también ha experimentado oscilaciones, más o menos fuertes, en el número total de positivos activos por covid, siendo Poio el caso más llamativo y donde ahora se ha afianzado una tendencia descendente. De esta manera, según los datos comunicados ayer por el Sergas a los concellos, en Pontevedra había este domingo 397 casos activos de covid, que suponen 25 menos respecto al sábado. En Poio, los pacientes de covid eran 196, doce menos. En Marín, 136 enfermos diagnosticados por coronavirus, uno más que el sábado. En Ponte Caldelas, 43, uno menos; y en Bueu, 32, dos más.

En O Salnés, Vilagarcía apenas registró cambios: 153 casos, uno menos que el sábado. En la comarca, la evolución mejor la tuvo Sanxenxo, donde once altas en un día dejaron los positivos en 114, un valor todavía elevado, por lo que se ruega prudencia a los vecinos. En Vilanova hay 35 casos, dos más. Por su parte, en los municipios de Cambados y de O Grove no hubo cambios, con 63 y 33 casos activos.

El coordinador de vacunación covid de Pontevedra y O Salnés, Alberto Vázquez Vilar, hizo balance de cómo va la campaña en el área sanitaria. Han recibido las dos dosis 1.072 usuarios y 802 trabajadores de residencias. En el ámbito hospitalario y de atención primaria, 2.524 profesionales completaron su vacunación y 1.149 tienen una pendiente para completar el ciclo.

