Pablo Suárez Vázquez a Juan Carlos Santorum Navazas: “Respecto a la merca, la he repartido, pero tengo problemas para vender”

El líder de la banda daba instrucciones directas tanto al agente del SVA como al colombiano que representaba al cártel// Al sudamericano le intervinieron varias conversaciones con el mercante ‘Karar’ durante la travesía en la que traía la coca



A pesar de que los miembros de la banda Santórum disponían de terminales telefónicos de última generación encriptados, y de distintos países europeos y sudamericanos, para dificultar su intervención, se logró detectar conversaciones como la del agente del SVA y el líder del clan en la cual el primero le decía que “respecto a su merca, la he repartido y estoy teniendo problemas para venderlo y lo he roto todo para venderlo (...) Sinceramente estoy pasando un mal momento económico y poco que recojo de eso me lo gasto para ir tirando. La cosa va muy lenta con los ONG pero sí o sí tendrá su dinero en cuanto la venda”; o un mensaje de texto en el que se puede leer que “Cuando me paga eso/ Pues conforme venda le voy subiendo el dinero/ Y cuánto tiempo/ Voy a estar esperando/ ahora ya estoy por aquí y voy recogiendo dinero a la gente”.

ONG es el anagrama que figuraba en los paquetes de cocaína incautados al colombiano y al aduanero y que también se localizaron a bordo del Karar tras haber sido abordado el 25 de abril de 2020.