Diseña su papamóvil con 93 años y comprando las piezas por Amazon

Manuel Pereira construyó una estructura impermeable para su moto en Barro

Manuel Pereira tiene 93 años, en realidad 93 y medio, como él mismo apunta, mientras toma un café en A Cantina, el bar que atiende a los vecinos de A Portela, en la vieja estación de tren de Barro. Apenas puede caminar, pero no hay nada que le impida tomarse un tentempié casi obligatorio a media mañana. Forma ya parte de su rutina. Él, acostumbrado a luchar durante toda la vida, sigue dándole vueltas a la cabeza para hacer sus días más cómodos, especialmente en invierno, cuando el mal tiempo lo obligaba a estar en casa. Así que ideó una carrocería que lo amparase de las inclemencias del tiempo. Diseñó su papamóvil para poder moverse por Barro sin depender de nadie.

Para poner la estructura en marcha, necesitó barras de aluminio, cinta de persiana, plástico, espejos retrovisores y hasta colgadores. Algunos de estos materiales los encontró en las ferreterías de la zona, otros se los acercaron sus nietos desde Vilagarcía, pero Manuel Pereira, que se desenvuelve como un adolescente con las nuevas tecnologías, compró las barras por Amazon. No se le resiste ni Internet. «Mentres eu poda facelo, non necesito a axuda de ninguén», puntualiza este hombre mientras enseña el reloj y los zapatos, también comprados por Internet. «Cuando estuvo hospitalizado, me llegaban los paquetes al bar», dice la responsable de A Cantina, que como el resto de clientes que comparten con él el café de media mañana, coinciden en que Manuel es casi una institución en A Portela.

«Esta vez levoume algo máis de tempo porque despois de facelo unha vez, comprobei que non encaixaba ben e tiven que repetilo», apunta Pereira. Lleva 15 días con este sistema para su moto. No es el primero. Hace un tiempo tuvo que jubilar la anterior, que le había durado cuatro años.

Montó la estructura, le enganchó el plástico y las cintas de la persiana las aprovechó para hacer el marco de la puerta y la ventana para poder abrirlas sin dificultad. Tiene un enganche para la cerradura y una especie de adhesivo para la ventana, que estos días de sol, va siempre abierta. «Levoume case un ano montalo, vou pouquiño a pouco», explica este transportista jubilado, que también ha colocado un retrovisor de camión para tener bien controlados los movimientos que hace por la calzada, especialmente cuando tiene que pasar de una acera a la otra. «Vou polo beiravía ou pola beirarrúa despaciño sen risco para ninguén», comenta Manuel Pereira. Solo utiliza su moto con carrocería impermeable para ir desde su casa a tomar el café en el andén de la estación, donde está la terraza de A Cantina. Sale en su papamóvil del garaje de su casa y lo lleva hasta la mesa del bar. «Case non me podo mover, levo o bastón aquí colgado porque podo camiñar un pouquiño, pero é moi pouco», indica Pereira, que diseñó una «carrocería» en la que no falta detalle. Hasta lleva un colgador para dejar los bastones y un cestito en el que guarda, entre otras cosas, su teléfono. Porque como no podía ser de otra forma, este hombre está localizado en todo momento con su móvil de pantalla táctil.

Llama la atención en la calle

Mientras explica cómo emplea las nuevas tecnologías, recuerda que nació el 2 de noviembre de 1927, «o día de difuntos», aclara. Le gusta dar el dato concreto de su edad y su fecha de nacimiento. «Sempre estou ideando cousas, pensando que podo facer», indica. Después de acabar un papamóvil que hace girar a los conductores que transitan esta carretera provincial, reconoce que no tiene ningún otro invento rondando por la cabeza. Mientras toma el café en A Cantina de A Portela, casi nadie le cree. Saben que Manuel es «un artista que non para».

Mira hacia ellos y les dice: «A min xa me queda pouco», en referencia a los años que tiene. Sus compañeros de café lo animan: «¡Que che vai quedar pouco a ti, home». Pereira se vacunó en abril del covid. Tiene ya las dos dosis. Y ahora solo piensa en poder sacarse la mascarilla. La lleva hasta cuando va en su moto. «Non sei se aquí dentro teño que levala, así que ante a dúbida, a poño, espero que xa podamos sacala pronto», indica este hombre, que mira al cielo cuando piensa en lo duro que se le hizo el confinamiento sin poder hacer salir en su papamóvil por Barro.

