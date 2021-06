Espacio Concilia en Barro

𝗣𝗲𝗿𝗶́𝗼𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗼 𝗘𝘀𝗽𝗮𝘇𝗼 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮O concello de Barro pon en marcha unha nova edición do Espazo Concilia nos meses de xullo e agosto co obxectivo de favorecer a conciliación laboral e familiar.Devido á crise sanitaria, este ano ofrécense 50 prazas para o mes de xullo e outras 50 para o mes de agosto, cumprindo as limitacións ditadas pola Xunta de Galiza e con todas as medidas de seguridade. O horario será desde as 8:30 h até as 14:30 h.Para o Espazo Concilia de Barro o concello conta cunha subvención da Deputación de Pontevedra para o Fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero 2021.O prazo para reservar praza será desde o día 14 ao día 21 de xuño, no Departamento de Servizos Sociais.Na selección de solicitudes terán prioridade as nenas e nenos que teñan os dous proxenitores traballando; as demais solicitudes tramitaranse seguindo a orde do rexistro de entrada.