El pleno de Barro reclama al Ministerio tres rotondas en la N-550

La corporación municipal de Barro aprobó por unanimidad en el pleno ordinario de julio una moción para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a ejecutar la construcción de tres rotondas en la carretera N-550, una actuación que el Concello considera prioritaria para mejorar la seguridad viaria en el municipio.

La iniciativa, presentada por el BNG, solicita la creación de enlaces circulares en los cruces de Porráns, A Porriña y O Lombo da Maceira, tres puntos en los que, según se expuso durante la sesión, se concentran desde hace años numerosos incidentes debido a la elevada intensidad de tráfico que soporta esta vía.

Con el acuerdo unánime de la corporación, el Concello reclama al Gobierno central que impulse estas actuaciones sin más demoras.

Otro de los asuntos relevantes de la sesión fue el inicio del expediente de contratación para acometer la reforma integral de la Nave de la Música.

El proyecto pretende modernizar estas instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales de las actividades culturales y asociativas del municipio, con la intención de convertirlas en un espacio de referencia para la programación musical y social de Barro.

En el apartado de infraestructuras y servicios públicos, el pleno también dio luz verde a la bonificación del 95 % del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente al futuro centro de salud.

La medida estaba recogida en el convenio suscrito entre la Xunta y el Concello y constituye un trámite administrativo necesario para continuar con la tramitación del proyecto, que ya está redactado y pendiente de su aprobación definitiva.

La sesión sirvió igualmente para aprobar una modificación de crédito por importe de 93.200 euros con cargo al remanente de tesorería.

Estos fondos se destinarán a financiar parte de la ampliación de la red de saneamiento en el lugar de Parada, en la parroquia de A Portela, a la pavimentación de una pista en A Seca y la diversas actuaciones de mejora en el albergue municipal de A Portela.

Por último, la corporación fijó los festivos locales para el año 2027. El calendario mantendrá como días inhábiles el 18 de junio, coincidiendo con el viernes de la Festa do Viño, y el 1 de octubre, viernes de la festividad de San Breixo.

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