Perdecanai llora a Javier Núñez, el motorista de 58 años fallecido en Barro

Javier Núñez, de 58 años, era una de esas personas que todo el mundo apreciaba. Y es que su implicación en la vida social del concello de Barro, y concretamente de Perdecanai, parroquia de la que era natural, le convertían en un imprescindible y en alguien con quien siempre contar. Acababa de ser abuelo por segunda vez y continuaba en activo como trabajador de la construcción en una empresa local.

Sin embargo, el caprichoso destino tenía este sábado otros planes para él y Javier, que circulaba en su moto, perdía la vida tras colisionar con un turismo.

Su fallecimiento deja así un vacío en su parroquia, en la que era miembro de la comisión de fiestas de San Sebastián, que se celebran en enero. También a través de la comisión organizaba cada año los festejos de San Xoán y una gran variedad de actividades, como viajes o excursiones.

Paralelamente, desde hacía varias ediciones, Javier estaba implicado en la Festa do Viño de Barro, festejo por excelencia del concello y que se celebra el próximo fin de semana. De hecho, el sábado por la mañana tuvo lugar la primera cata de la Festa do Viño, previa del fin de semana grande, y en la que Javier participó como catador junto a otros vecinos, labor que llevaba varios años ejerciendo.

El accidente tuvo lugar en el cruce de la N-550 con la PO-226 en Porráns

El trágico accidente se registraba el sábado minutos antes de las nueve de la noche en la carretera PO-226, término municipal de Barro.

El 112 Galicia notificada un siniestro vial consistente en una colisión fronto-lateral entre un turismo y una motocicleta en el punto de intersección con la carretera N-550, en el cruce hacia Moraña, a la altura de la zona de Porráns, zona peligrosa y en la que el Gobierno local insistía en la construcción de una rotonda. De hecho, fuentes municipales indicaron que aún la pasada semana se registró un atropello en este punto.

Según informaba el 112, tras la colisión, la víctima quedó encajada bajo el chasis del coche, pero suficientemente accesible para recibir la asistencia médica necesaria. Aún así, el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 nada pudo hacer por salvar la vida del vecino de Perdecanai.

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