Aparece en Barro (Pontevedra) el vecino de Noia buscado desde la madrugada del sábado

Manuel Seoane Mosquera, vecino de Noia (A Coruña) de 41 años, a quien se había dado por desaparecido desde la madrugada del sábado, ha sido finalmente hallado con vida en el término pontevedrés de Barro.
Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que fue un viandante el que encontró al varón al lado de la carretera y totalmente desorientado.
Manuel Seoane Mosquera fue trasladado al hospital de Montecelo en Pontevedra para ser sometido a una revisión médica.
Al parecer había salido de casa sin teléfono móvil, sin documentación y sin dinero, y su desaparición había sido calificada de ‘alto riesgo’.
