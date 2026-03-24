La EEI de Curro, al límite: solo dos matrículas la separan del cierre definitivo

Bajo el lema Evitemos o peche da EEI de Curro, se ha lanzado un llamamiento urgente a las familias de la zona para que escolaricen a sus hijos en este centro antes del próximo lunes 23 de marzo, fecha en la que expira el plazo oficial. Desde la escuela se defiende un modelo de "ensino público de calidade", caracterizado por ofrecer grupos reducidos y una atención "próxima, personalizada e adaptada ás necesidades de cada neno e nena".

El cierre de esta unidad educativa no solo supondría la pérdida de un servicio docente, sino un golpe directo a la conciliación de las familias del entorno. Para los impulsores de la campaña, mantener abierta la EEI de Curro es sinónimo de "defender o ensino público no rural" y garantizar la supervivencia de servicios esenciales que fijen población en las aldeas.

Aquellas familias interesadas en recibir más información o realizar la inscripción pueden contactar directamente a través del número de teléfono 630 32 83 40. La decisión final sobre el futuro del centro queda ahora supeditada a lo que suceda en estas últimas 72 horas de plazo administrativo.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarca-pontevedra/eei-curro-limite-solo-dos-matriculas-separan-cierre-definitivo/202603201345031439026.html