Investigado por explotar a personas extranjeras en locales de hostelería de Barro, Cuntis y A Estrada

Hasta once víctimas de explotación laboral ha identificado la Guardia Civil trabajando en diversos locales de hostelería situados en Barro, Cuntis y A Estrada. Todas ellas, según los investigadores, eran personas extranjeras y en situación de vulnerabilidad.

A su jefe, un hombre de 53 años vecino de Cuntis y con antecedentes policiales por hechos similares, se le investiga por un delito de trata de seres humanos, por un delito contra los derechos de los trabajadores y por delitos de amenazas.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por un extrabajador, que informó de cuál había sido su situación laboral y de que había más personas siendo explotadas por su empleador.

Aseguraba que esto no solo sucedía en el mismo local donde lo había sido él, sino que también pasaba en otros establecimientos de la provincia.

En el transcurso de este operativo, denominado Operación Bugonia, llevada a cabo por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados, los agentes lograron corroborar la actividad ilícita del propietario de estos bares.

El dueño, según informa la propia Guardia Civil, captaba a las víctimas a través de páginas web con ofertas laborales, ofreciendo contrato de trabajo, un sueldo acorde al horario, alojamiento y otras facilidades para acceder al puesto.

Una vez que se trasladaban a la provincia, eran obligadas a trabajar durante todo el día y eran trasladadas de local en local para cubrir distintos turnos de trabajo en los diferentes establecimientos que poseía esta persona.

Todos ellos, al finalizar la jornada laboral, regresaban al lugar en donde pernoctaban, situado en la parte superior de uno de estos locales.

En la recta final de la investigación, los investigadores realizaron de forma simultánea diversas inspecciones administrativas en todos los locales donde llevaban a cabo esta práctica e identificaron a un total de once víctimas que estaban siendo explotadas.

Este operativo policial, en el que ha colaborado personal de la inspección de trabajo y de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha estado dirigido por el Tribunal de instancia e instrucción de Caldas de Reis.

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