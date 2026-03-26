Cientos de amantes del motor se reunen en Caldas para disfrutar de una jornada de vehículos clásicos

Los vehículos durante la jornada



Cientos de vecinos y visitantes, así como amantes del motor, se reunieron este domingo en Caldas de Reis para disfrutar de la segunda edición de la “Xuntanza de Vehículos Clásicos” organizada por la Asociación Clásicos do Carneiro con la colaboración del Concello, siendo la primera para la capital de Ulla-Umia.

La iniciativa contó con una programación que abarcó todo el día, desde las 9 horas hasta que los asistentes consideraron conveniente retirarse a sus hogares. Así, desde primera hora de la mañana coches con más de 30 años de antigüedad –todos anteriores aal año 1995– se reunieron en la calle Carlos García Baión, donde estuvieron expuestos a los curiosos e interesados antes de partir en ruta por la comarca.

Los conductores partiendo a la ruta por municipios Mónica Ferreirós

A la once horas, los vehículos salieron en fila a recorrer las calles caldenses Juan Fuentes, Pepe Rada, A Veiga, A Aboi y San Clemente, antes de dirigirse a los municipios de Cuntis, Moraña y Barro.

En este último realizaron una parada en el Parque Natural de Barosa para disfrutar de un aperitivo y un ameno momento en compañía. Posteriormente, la comitiva continuó hacia Portas y regresó a Caldas por la Avenida Doña Urraca, pasando también por la calle Ferrería, Laureano Salgado y terminando nuevamente en el punto de inicio: Carlos García Baión.

Otro de los coches en la ocasión Mónica Ferreirós

Como conclusión de la jornada, aquellos que formalizaron la inscripción previa, pudieron disfrutar de una comida de convivencia en A Tafona que se alargó durante toda la tarde, compartiendo así experiencias y anédotas en un ambiente distendido y amigable.

Desde la Asociación Clásicos do Carneiro quisieron agradecer al teniente de alcalde, Manuel Fariña, “toda la ayuda recibida y sobre todo por la buena acogida en Caldas de Reis”, así como la colaboración por parte de los participantes y los diferentes comercios y autónomos que aportaron su granito de arena. “No podemos olvidarnos tanto de los creadores del pincho en el Parque Natural de Barosa, como el asador o Xavique por su trabajo para dar de comer a los más de 160 participantes”.

https://diariodearousa.elidealgallego.com/ulla-umia/2026-03-23/cientos-de-amantes-del-motor-se-reunen-en-caldas-para-disfrutar-de-una-jornada-de-vehiculos-clasicos-844422.html