Vuelven los "baños de bosque" gratis a tesoros naturales de Galicia como Barosa, Illa de Tambo o Lourizán

Vuelve una de las actividades estrella para disfrutar de la naturaleza de forma gratuita en la provincia de Pontevedra. La Deputación abre el próximo miércoles 27 de mayo el plazo para inscribirse en los primeros recorridos del programa +Bosques, una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza y permitirá a las personas participantes disfrutar de los ventajes de los baños de bosques. Así lo anunció el presidente provincial, Luis López, que dio a conocer los detalles de esta nueva edición, que permitirá disfrutar de recorrido entre junio y septiembre por rutas en los espacios naturales de Barosa (Barro), Carboeiro (Silleda), Illa de Tambo (Poio), Pazo de Lourizán (Pontevedra), Maneses (Campo Lameiro), río Lérez (Pontevedra), Fervenzas de Parafita e Raxoi (Valga).

Las personas interesadas en participar en las primeras actividades, que tendrán lugar en el mes de junio, podrán apuntarse a partir de las 09:00 horas del próximo miércoles 27 de mayo a través de un formulario que se habilitará en la web de la Deputación de Pontevedra. El nuevo programa de +Bosques llegará a siete espacios de la costa y el interior de la provincia y permitirán conocer la variedad de ecosistemas ricos en biodiversidad de Pontevedra.

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