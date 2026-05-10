EiDF Solar anuncia a la plantilla un Ere que afectará a sus cuatro centros en Barro, Madrid, Sevilla y Valladolid

La plantilla de la firma EiDF Solar, que tiene su sede principal en Barro, aunque cuenta con otras instalaciones y personal en Valladolid, Sevilla y Madrid, acaba de recibir la comunicación de que será objeto de un expediente de regulación de empleo para readaptar las capacidades de producción de la empresa a la compleja situación actual.

La firma fue fundada en 2008, con una primera sede en Barro, que fue la base de expansión y crecimiento hasta contar con cuatro sucursales operativas y más de cien empleados en todo el territorio nacional con perfiles variopintos, desde el sector comercial hasta técnicos, ingenieros y equipos de instalación y mantenimiento de las plantas solares que desarrolla.

En actualidad, EiDF como tal, se encuentra inmersa en un proceso de absorción por parte de la granadina Greening Group, que en febrero culminó el acuerdo para la opa, con el canje de más del 90% del capital de la empresa pontevedresa.

Una opa que llegó tras años convulsos

La empresa llegó a esta situación tras tres años convulsos en los que se acumularon problemas por supuestas irregularidades contables, la suspensión de cotización por parte de la CNMV, dudas sobre su viabilidad financiera y un desplome bursátil, además de la salida de su fundador, Fernando Romero.

La comunicación sobre el Ere no ha avanzado más que lo estrictamente necesario y no se sabe ni a qué porcentaje de la plantilla ni a qué secciones afectará.

El proceso de negociación con los representantes de los trabajadores, al parecer, todavía no se ha iniciado y se desarrollará según los cauces y criterios habituales en estos casos.

Al ser la mayor parte de la plantilla reclutada en la sede de Barro, todo hace indicar que sean los representantes sindicales de esta zona los que asuman la labor negociadora, aunque el hermetismo es total respecto al desarrollo de las mismas.

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarca-pontevedra/eidf-solar-anuncia-plantilla-ere-que-afectara-cuatro-centros-barro-madrid-sevilla-valladolid/202604301945441445891.html