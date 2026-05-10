Reducen en 30 toneladas la basura enviada de Barro a Sogama ahorrando 15.000 euros

La estrategia ambiental impulsada por la concellería de Servizos de Barro durante el último año comienza a ofrecer resultados tangibles.

El balance del ejercicio 2025 muestra un cambio de tendencia en el tratamiento de los residuos urbanos, destacando especialmente la disminución de 30 toneladas de basura que dejaron de enviarse a la planta de Sogama en comparación con el periodo anterior.

Esta mejora en la gestión se tradujo en un ahorro directo de 5.000 euros, cifra que se eleva hasta los 15.000 euros si se tiene en cuenta el impacto global del reciclaje en el municipio.

El teniente de alcalde y responsable del área, José Sanmartín, calificó como "datos excelentes" estas cifras, que vincula directamente con el grado de compromiso de los residentes tanto en el rural como en el núcleo urbano.

Uno de los pilares de esta evolución positiva es la apuesta por el compostaje. Entre los 244 compostadores domésticos repartidos por las viviendas y el centro comunitario de San Antoniño, el ayuntamiento logró tratar 31 toneladas de restos orgánicos, evitando que estos terminen en el contenedor convencional.

La recogida selectiva también experimentó un crecimiento notable durante 2025.

El volumen de envases depositados en el contenedor amarillo creció en 27 toneladas, pasando de las 64 recogidas en 2024 a las 91 actuales.

Por su parte, la recuperación de papel y cartón sumó 10 toneladas más al cómputo positivo. Estas mejoras, que no suponen coste alguno para la administración local, fueron posibles gracias a la instalación de nuevos contenedores en diversos puntos, un refuerzo que la Concellería de Servizos pretende ampliar a lo largo de los próximos meses.

La gestión de residuos voluminosos a través del servicio de recogida puerta a puerta también ganó peso, alcanzando las 30 toneladas (siete más que el año previo).

Los datos indican que los habitantes de Barro hacen uso de otros puntos específicos de reciclaje, como muestran la tonelada de aceite usado y las nueve toneladas de textil recuperadas.

No todos los indicadores fueron positivos, ya que la recogida de vidrio sufrió un descenso al pasar de 48 a 37 toneladas en un año. Para revertir esta situación, Sanmartín anunció la próxima colocación de diez nuevos iglús en diferentes parroquias con el objetivo de facilitar el depósito de este material.

Evolución de la recogida selectiva de residuosConcello de Barro

De cara al futuro inmediato, el gobierno local muestra su intención de potenciar aún más el tratamiento de biorresiduos.

Para ello, el departamento de Servizos ya solicitó una subvención a la Consellería de Medio Ambiente, financiada con fondos europeos, con la que pretende adquirir cien nuevos compostadores individuales y 240 cubos domésticos.

José Sanmartín quiso hacer público su agradecimiento al vecindario, al sector de la hostelería y a los comerciantes por su implicación.

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