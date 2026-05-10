Barro contará con Celso García Alonso como pregonero de la Festa do Viño

El alfarero e investigador Celso García Alonso será el encargado de dar el pregón de la XLVII edición de la Festa do Viño de Barro, que se celebrará entre el 18 yel 21 de junio en la Praza da Crega. Así lo anunciaron el alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, y el concejal responsable del evento, Iván Bello Ferreiro en un nuevo avance de la programación que se está conociendo en los últimos días. García Alonso, natural de Portas pero vecino de Barro desde hace décadas, ha sido elegido por ser una figura profundamente vinculada al tejido social y cultural de la comarca. Tras una vida profesional dedicada a la red viaria de la Deputación de Pontevedra —una labor que inició con 19 años y que le permitió conocer de primera mano la geografía provincial—, García Alonso destacó sobre todo por su incesante labor de recuperación del patrimonio gallego y la historia de las entidades y localidades que le rodean.

Así, el futuro pregonero es autor de obras de referencia como 'As campás galegas. Fundicións', un exhaustivo trabajo de investigación etnográfica, y de 'Froito dunha ilusión', libro en el que narra la historia de la Banda Xuvenil de Barro. Además de su faceta como escritor, García Alonso mantiene vivo el oficio de alfarero, elaborando piezas con técnicas tradicionales y herramientas de fabricación propia.

Durante el acto de presentación, el alcalde quiso poner en valor la calidad humana del pregonero: "Celso foi escollido porque é unha persoa moi querida entre a veciñanza e representa como ninguén o cariño pola nosa cultura e a nosa historia".

Según el regidor, su elección es un reconocimiento a una vida dedicada a "preservar o que nos define como pobo".

El Gobirno local de Barro quiere reafirma su apuesta por dar el protagonismo de la fiesta a los vecinos, algo que ya se está haciendo desde hace años para que sea la gente de casa la que sienta y represente su fiesta grande.

La lectura del pregón será, como es habitual, en el acto de inauguración del Certame Rías Baixas, el viernes 19 de junio a partir de las 20.00 horas.

Concurso de vinos

El Concello ha hecho público el bando con el que se avisa a los vecinos de los plazos del concurso de vinos de cosechero que acompaña a esta fiesa. El día 11, lunes, se abre el plazo de inscripción para los participantes, que podrán inscribirse hasta el 8 de junio.

El jurado valorará las cinco variedades habituales: Blanco país, Tinto país, Albariño, Caíño y otras elaboraciones.

El sábado 12, como anticipo de las fiestas, el jurado se reunirá para realizar la primera cata en el Centro Cívico. Esta prueba se completará con la cata del propio 21 de junio, ya en el Pazo da Crega, que dará lugar a la lista de premiados y premiadas.

Este concurso es parte importante de la fiesta para la organziación, dado que el Concello de Barro defiende el papel de los viticultores tradicionales tanto en la identidad local, como en la economía y sociedad de Barro.

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