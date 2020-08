Abraldes, tras el accidente de la N-550: "Segue a ser un cruce moi perigoso"

Un turismo se vio embestido por un transporte que hizoen el centro de la carretera al tratar de evitar el impacto"A estrada nacional segue a ter un cruce moi perigoso na rotonda coñecida como dee accidentes como o do luns son unha tónica frecuente". Son palabras del alcalde de Barro,, que no descarta nuevas medidas de presión ante el ministerio que corresponda (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) para tratar de que se mejore la seguridad vial en una zona en la que el lunes se demostró que sigue habiendo riesgos en las maniobras de incorporación.Un turismo extranjero, con placa defue el que se llevó la peor parte en el accidente del lunes, registrado en torno a las 13.00 horas, y en el que un camión que circulaba en sentido, no pudo evitar embestir al turismo, que se incorporaba desde la carretera provincial de. El transporte con eje llegó aen un intento por evitar la colisión, aunque finalmente no pudo librar del todo y acabó impactando frontolateralmente con el vehículo.El regidor indicó que "o 112 non nos comunicou a existencia de feridos", aunque el siniestro si que resultó aparatoso y causó importantes daños al coche, además, según Emerxencias, los ocupantes del turismo sufrieron una crisis nerviosa, motivo por el que al punto sí acudieron ambulancias. El mismo servicio informó a la Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil y al Servicio de Mantenimiento de Carreteras.El regidor ha insistido en varias ocasiones ante el Ministerio de Transportes que el formato de semiglorieta y el hecho de estar en la salida de zona urbana contribuyen a que el cruce sea peligroso.https://www.diariodepontevedra.es/articulo/comarca-de-pontevedra/abraldes-accidente-n-550-segue-ser-cruce-moi-perigoso/202008111238571099453.html